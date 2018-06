Weihnachtsmarkt bietet viel Musik

Neben einer Live-Vorführung von Hufschmid Roland Kolros in der Zeit von 17 bis 21 Uhr gibt es am Freitag, 28. November, viel Musik auf dem Leutkircher Weihnachtsmarkt. Sang- und Klangvoll in den Advent heißt es ab 18 Uhr. Zu hören sind Alpenländische Lieder, Allgäuer Stubenmusik und festliche Bläserklänge zur Adventszeit mit der Gesangsgruppe „Magnus und mir“ sowie der Leutkircher Stubenmusik im Museum im Bock. Zuvor spielt einen kleine Besetzung der Musikkapelle Engerazhofen unter den Rathausarkaden.