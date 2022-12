Weihnachtsgottesdienste im Regina Pacis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da die Gottesdienste zu den Feiertagen in der Kapelle Regina Pacis immer sehr gut besucht sind, werden diese sowohl in den großen Saal des Tagungshauses übertragen als auch live über den Youtube-Kanal (Regina Pacis Leutkirch) gestreamt. Die Gottesdienste sind zu folgenden Zeiten: 24. Dezember Christmette um 21.30 Uhr, am 25. und 26. Dezember und am 1. Januar 2023 jeweils um 11.30 Uhr. Zu Silvester sind alle herzlich zur Hl. Messe zum Jahreswechsel um 23 Uhr und zum anschließenden Neujahr-Anwünschen eingeladen.