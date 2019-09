Weihefeier begann an einem Samstag

Die viertägige Weihefeier der Leutkircher St.-Martin-KIrche begann am 10. September 1519. War dies nun ein Mittwoch oder ein Samstag? Wer im Internet fündig werden will, stößt auf beide Versionen. Stadtarchivarin Nicola Siegloch und Heimatforscher Emil Hösch stützen sich auf die unter Historikern anerkannte sogenannte Grotefend-Berechnung – und nach ihr handelte es sich beim Weihetag um einen Samstag. Die Verwirrung entsteht unter anderem wegen der Umstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender im 16. Jahrhundert. Durch die Reform entfielen zehn Tage, allerdings wurde sie in protestantischen Gegenden erst mit erheblicher Verzögerung umgesetzt, sodass zu diesem Zeitpunkt bereits elf Tage entfallen mussten.