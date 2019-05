Weihbischof Matthäus Karrer firmt in St. Martin 49 Jugendliche

„Mit Gottes Kraft die Welt gestalten“: Dazu hat Weihbischof Matthäus Karrer in seiner ungemein zugewandten, frei gehaltenen bündigen Predigt die 49 Firmbewerber beim festlichen Sonntags-Gottesdienst in der vollbesetzten St. Martinskirche ermuntert.

Der hohe Gast aus Rottenburg zitierte hierzu den Propheten Jesaja: „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“. An der Schwelle zum erwachsen werden, an der das Leben selbst in die Hand genommen wird und an Weggabelungen Entscheidungen notwendig werden, „ist es gut, den Geist Gottes an der Seite zu spüren“. Dabei sei es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Anderen zu schauen. Dazu brauche es einen starken Glauben, „dann könnt ihr viel bewirken“.

Die vom Weihbischof in seiner dynamisch fordernden Rede gewünschte Aufbruchstimmung wurde in der festlichen Heiligen Messe musikalisch eindrucksvoll unterstützt vom Jugendchor und den Solistinnen Svenja Banhardt und Magdalena Sommer. Sie alle interpretierten mitreißend und berührend die schwungvollen Lieder, unter Leitung von Regionalkantor Franz Günthner, der am E-Piano begleitete, zusammen mit dem Saxofonisten Leif Dahlem und Gitarristen Michi Treupel.

Nach den mit viel Beifall bedachten Dankesreden setzte der Firmling Julian Waizenegger mit originellem Allgäuer Akzent den heiteren Schlusspunkt: „Jetzt wünschet mir euch einen schöna Sonntag, ganget zum Wähla ond feirat schee.“