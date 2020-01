Weihbischof Karrer spendet Firmung

Das Sakrament der Firmung haben am vergangenen Samstag in St. Martinus Urlau und in St. Johannes Baptist in Wuchzenhofen insgesamt 56 junge Christen empfangen. Vorbereitet hatten sich die Jugendlichen laut Mitteilung seit Juni 2019 in Gruppenstunden, Radpilgern, spirituellen Angeboten, Gottesdiensten und einem Beichtgespräch.

Pastoralreferentin Sofia Kirchschlager leitete die Firmvorbereitung der Seelsorgeeinheit Alpenblick, zu der die Pfarreien Friesenhofen, Urlau, Hinznang, Hofs, Wuchzenhofen und Ottmannshofen gehören. Weihbischof Matthäus Karrer aus Rottenburg erinnerte, dass Christen den Heiligen Geist Gottes als Beistand an ihrer Seite haben, wenn sie vor Entscheidungen stehen. „Was mache ich nach der Schule? Welcher Weg ist der Richtige für mich?“

Firmung sei das Sakrament, das eigene Leben zu entdecken und das Leben zu wagen, weil da einer ist, der das Leben trägt. Die von Gott geschenkten Begabungen sollten nicht nur privat genutzt werden, sondern auch der Gemeinschaft zu Gute kommen, meinte der Weihbischof: „Wir sind unserer Berufung auf der Spur, wenn sie nicht nur uns, sondern allen dienen“. Der Jugendchor der Seelsorgeeinheit Alpenblick unter der Leitung von Christian Schmid umrahmte beide Firmungen musikalisch, heißt es in der Mitteilung.