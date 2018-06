Weh leistet Überzeugungsarbeit

Neue Wege beschreitet der Ortschaftsrat Wuchzenhofen. Um vor allem jungen Bürgern den Weg in die Kommunalpolitik zu ebnen, hat sich der Rat in seiner Sitzung von Mitte Dezember einstimmig dafür ausgesprochen, die Kommunalwahl am 25 Mai mit einer parteilosen Wählervereinigung zu bestreiten. Sowohl die sieben CDU-Mitglieder als auch die vier Vertreter der Freien Wähler hatten den Vorschlag von Ratsmitglied Matthias Brauchle für sinnvoll erachtet.

„Es geht um die Sache“, sagt Brauchle im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung und ergänzt „für die Gemeinde und alle Ortsteile.“ Parteizugehörigkeit schrecke vor allem junge Menschen davon ab, sich für die Ortschaft politisch einzusetzen, ergänzt Ortsvorsteher Georg Weh. Und, alle Gruppierungen täten sich nun einmal schwer, Kandidaten zu finden. So sei die Idee naheliegend gewesen, mit einer von Parteien losgelösten Liste in die Kommunalwahlen zu starten.

30 potentielle Kandidaten stehen auf der Liste von Georg Weh. Einige hat der Ortsvorsteher schon angerufen. Jedoch gibt es erst eine klare Zusage eines Wuchzenhofener Bürgers. Bei allen anderen sei Überzeugungsarbeit zu leisten. Immerhin sollten mindestens elf Personen zu Wahl stehen, denn diese Anzahl umfasst das künftige Gremium. Davon haben fünf der bisher aktiven Räte ihre erneute Kandidatur zugesagt: Friedrich Baumgäurtner, Lauben, Matthias Brauchle, Wielazhofen, Claudia Maier, Allmishofen, Rupert Steinle, Wuchzenhofen sowie Edwin Waizenegger aus Balterazhofen.

Um gewährleisten zu können, dass aus allen Teilorten ein Vertreter im neuen Rat sitzen wird, werde in Wuchzenhofen auch heuer nach der unechten Teilortswahl votiert, klärt Brauchle auf. Wünschenswert aus Sicht Wehs: „Für jeden Ort sollte es wenigstens einen Gegenkandidaten geben.“ Somit müsste die Liste, die bis 26. März endgültig fixiert sein muss, mindestens 14 potentielle Ratsmitglieder umfassen.

In erster Linie das knappe Gut Zeit, aber auch fehlendes Interesse an der Kommunalpolitik haben Weh und Brauchle als K.O.-Kriterien bei vielen Bürgern ausgemacht. Dagegen sei die Tatsache, aktiv in „gewisser Weise mitentscheiden zu können“, durchaus positiv zu bewerten, ringt der 34-Jährige Brauchle der ehrenamtlichen Tätigkeit Positives ab. Wenngleich er bereits während seiner ersten Amtszeit gelernt hat, dass es sich eher um ein „Erden“ der Sichtweisen der Stadtverwaltung auf die Probleme des Teilorts Wuchzenhofen gehe. Schlichtweg begrenzt sei der Handlungsspielraum.

Weh tritt nicht mehr an

„Die Stadt ist halt wie ein Vater, der den Geldbeutel hat, und die Kinder, die Ortschafen, kommen und wollen Geld haben“, bringt es Weh blumig auf den Punkt. Der 66-Jährige selbst wird nicht mehr antreten. Nach zwölf Jahren zieht er sich vom Amt des Ortsvorstehers zurück und will auch dem Rat nicht mehr angehören. Ein Nachfolger sei zwar noch nicht in Sicht, wenngleich Weh einige Kandidaten im Auge habe. Doch auch hier ist noch ein gerüttelt Maß an Überzeugungskraft gefragt.

Zur Aufstellung der Kandidaten findet am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr in der Pizzeria Mama Mia in Wuchzenhofen eine Bürgerversammlung statt. Wer zukünftig die Gemeindepolitik mitgestalten möchte, sollte an diesem Abend vor Ort sein.