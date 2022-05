Wegepaten kümmern sich um Bergwege

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gruppe der Wege- und Hüttenpaten der Sektion Leutkirch hat sich zur Planung der Arbeiten und Einsätze getroffen. Wegewart Stefan Wagegg konnte insgesamt 16 Helfer begrüßen, darunter auch einige neue Wege- und Hüttenpaten.

Die Sektion besitzt in den Lechtaler Alpen zwei Hütten, das Kaiserjochhaus und die Leutkircher Hütte. Im Umfeld der Hütten sind insgesamt sechzig Kilometer Wege zu betreuen. Umrahmt von zwei filmischen Rückblicken auf die Saison 2020 und 2021 wurden die erforderlichen Arbeiten besprochen. Jeder Wegepate betreut einen eigenen Streckenabschnitt, den er vor und während der Hüttensaison mehrfach begeht, freischneidet und repariert. Dazu kommen Arbeiten an Problemstellen, die im Team gemacht werden, wie zum Beispiel Entwässerungsgräben ziehen, Dielen verlegen oder abgehobelte Wege instand setzen. In jedem Jahr sind auch die Seilsicherungen der Kapallwege und der Klämmle-Kridlonscharte einzuhängen beziehungsweise zu erneuern. Insbesondere der Stapfetobel stellt die zuständigen Helfer immer vor schwierige Herausforderungen. Außerdem werden dieses Jahr an der Leutkircher Hütte zahlreiche Sanierungsarbeiten in Angriff genommen, die von verschiedenen Hüttenpaten, ebenfalls im Ehrenamt, unterstützt werden.

Bis zur Hütteneröffnung Mitte Juni die ersten Wanderer aufsteigen, soll alles erledigt sein. Die Sektion ist stolz auf ihre bergerfahrenen, fleißigen Helfer, die zunächst 1000 Höhenmeter mit Werkzeugen und Schaufeln im Rucksack überwinden müssen, um dann an steilen Hängen die Arbeiten zu erledigen. Stefan Wagegg dankte ihnen und in geselliger Runde ließ man den Abend ausklingen. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann sich melden bei: stefan.wagegg@alpenverein-leutkirch.de. Alle Infos über die Sektion und die Hütten finden sich auf www.alpenverein-leutkirch.de und auf den Seiten der Hütten.