Wechsel in der Vorstandschaft beim TSV Hofs

Nach über 30-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Vorstandschaft des TSV Hofs wurde der bisherige Vereinsvorsitzende Manfred Rief im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins feierlich verabschiedet. Rief wurde 1990 als Beisitzer in die Vorstandschaft gewählt, war seit 2001 stellvertretender Vorsitzender und übernahm im Jahre 2015 schließlich die Aufgabe, den Verein als erster Vorsitzender zu leiten. Bereits im Vorfeld gab Rief bekannt, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Einstimmig zum neuen Vorsitzenden wurde Steffen Kathan, bisher als Beisitzer in der Vorstandschaft tätig, gewählt. Kathan engagiert sich seit Jahren zudem als Übungsleiter im Kinder- und Jugendbereich des Vereins.

Der neu gewählte Vorsitzende übernahm sogleich die Aufgabe, seinem Vorgänger für das jahrelange Engagement zu danken. Sportlich war und ist Rief als Skilangläufer und Radsportler aktiv. Seit 1986 pflegt Rief die Loipen rund um Ausnang. Ob bei der Organisation und Durchführung von Skirennen, der Ausrichtung des Hofser Radsprints, des Beachvolleyball-Turniers oder als DJ beim Kinderball: „Manne stand immer im Dienste für den Verein“, so Kathan, „und wir hoffen, dass dies noch lange so bleibt.“