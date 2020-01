Wechsel bei Stiftung Kinderchancen Allgäu

Bei der Stiftung Kinderchancen Allgäu gibt es eine neue Ansprechpartnerin: Sozialarbeiterin Michaela Lendrates hat Ende vergangenen Jahres die Projektleitung der Stiftung Kinderchancen Allgäu übernommen. Sie löst Projektleiterin Ramona Wiest ab, die die Stiftung von ihren Anfängen an begleitet hat und sich jetzt in Elternzeit verabschiedet. Dies teilt die Stiftung Kinderchancen Allgäu mit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michaela Lendrates eine qualifizierte Nachfolgerin für die Projektleitung der Stiftung gefunden haben“, betonte Stiftungsgeschäftsführer Ewald Kohler bei einem Treffen im Caritaszentrum Leutkirch. Die Projektleiterin habe wichtige Funktionen – beispielsweise als Koordinierungsstelle für Projekte und Ehrenamtliche, als Ansprechpartnerin für Kuratoriumsmitglieder und Partner, beim Aufbau von Netzwerken und der Umsetzung von Projekten oder auch in Sachen Öffentlichkeitsarbei.

„Ich freue mich über meine neue Aufgabe“, sagte Michaela Lendrates. Schon vor und während ihres Studiums der Sozialen Arbeit an der Hochschule Ravenburg-Weingarten habe sie sich ehrenamtlich oder im Rahmen von Praktika mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, berichtete sie. In ihrer Arbeit als Projektleiterin profitiere sie zudem von ihren Erfahrungen aus der Jugendarbeit.

Neben der Verwaltung des Förderfonds „Chancenschenker“, der eine außerschulische Förderung von Kindern in den Bereichen Musik, Sport und Kultur ermöglicht, der Organisation des beliebten Fußballcamps oder auch des Elternprogramms Ponte bilde vor allem der weitere Auf- und Ausbau des Projekts Lesewelten Allgäu einen Schwerpunkt für die neue Projektleitung, sagte die bisherige Projektleiterin Ramona Wiest leut Mitteilung. Mittlerweile gebe es Vorlesegruppen in Bad Wurzach, Aitrach, Aichstetten, Leutkirch und Isny mit den jeweiligen Teilgemeinden. 65 Vorleser und Vorleserinnen im Alter von 20 bis 85 Jahren engagieren sich derzeit ehrenamtlich für das Vorleseprojekt.

Die Lesewelten Allgäu seien nicht nur ein sehr erfolgreiches, sondern vor allem auch nachhaltiges Projekt, betonte Walter Herter, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums. Aktuell würden über 500 Kinder in 36 Einrichtungen wöchentlich erreicht. Für die Entwicklung von Sprache spielten vor allem Vorlesen und Erzählen eine besondere Rolle. Kindern vorzulesen fördere erwiesenermaßen deren Sprach- und Lesekompetenz. Die Stiftung Kinderchancen Allgäu habe sich seit Ihrer Gründung vor rund drei Jahren bestens etabliert und leiste eine wertvolle und nachhaltige Arbeit vor Ort. Unterstützt werde die Stiftungsarbeit durch das Kuratorium, das mindestens dreimal im Jahr tage, so Herter weiter. In dem beschlussfassenden Gremium engagieren sich aktuell 14 Vertreter aus der Wirtschaft, den Kommunen, der Gesellschaft und Kirche, heißt es in der Mitteilung.