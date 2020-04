Wasserrohr bei Adrazhofen gebrochen

Bei Adrazhofen ist am Mittwoch ein Wasserrohr gebrochen. Wie die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage mitteilt, haben deshalb rund 30 Haushalte in Adrazhofen und Hofs kein Wasser. Ursache sei vermutlich ein sogenannter Ermüdungsbruch der Leitung. Mitarbeiter des Wasserwerks seien vor Ort und kümmerten sich um die Behebung des Schadens. „Die Arbeiten werden sicherlich noch ein paar Stunden anhalten“, heißt es am späten Nachmittag aus dem Rathaus.