„Wasser ist Leben“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DRK Kindertagesstätte Piepmatz durfte sich über eine Spende der Firma Gordian Mösle aus Wuchzenhofen, sowie der Firma Ewatec aus Isny, freuen. Beide Firmen haben sich jeweils zu fünfzig Prozent an dem Wasserspender beteiligt und damit den Kindern, ErzieherInnen, Eltern und dem Träger damit eine große Freude bereitet.

Die DRK KiTa Piepmatz, als fünfgruppige Schwerpunkteinrichtung, erhielt einen sehr komfortablen Stand-Wasserspender (hergestellt von der Fa. Ewatec), an welchem sie nun jederzeit stilles, individuell temperiertes, und auch Wasser mit Kohlensäure frisch genießen können. Für die große Anzahl der KiTa-Kinder ist dieser Wasserspender ein enormer Gewinn, haben sie doch nun jederzeit Zugang zu frischem, gutem Trinkwasser.

Die Leitung der KiTa, Silvia Münsch, trug die Idee der Anschaffung eines Wasserspenders an den Elternbeirat weiter. Frau Reichert – eine sehr engagierte Eltern-Beirätin, kümmerte sich um die Spendenakquise und wandte sich an verschiedene Firmen. Den Zuschlag des Wasserspenders erhielt unsere KiTa von den Firmen Gordian Mösle und Ewatec. Für beide Unternehmen spielte für die Entscheidung die Regionalität, Nachhaltigkeit und gutes Trinkwasser genießen, eine tragende Rolle.

Diese Spende ist für uns aus vielen Gründen ein Gewinn: An Schulen und KiTas sollte der Zugang zu gutem Trinkwasser über die Trinkwasseranlagen immer gegeben sein. Es fördert die gesundheitliche Entwicklung und die Konzentration und sorgt für Nachhaltigkeit. Glasflaschen/Sprudelkisten werden so nicht mehr in so großem Maße verbraucht, wie es bisher der Fall war. Damit werden nicht nur Ressourcen, sondern auch Geld gespart, das an anderer Stelle eingesetzt werden kann.

Die DRK KiTa ist sehr froh über die überaus großzügige Spende der Firmen Gordian Mösle und Ewatec denn: „Wasser bedeutet Leben!“