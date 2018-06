Was Kirchenmäuse so erzählen

400 Jahre ist die Leutkircher Dreifaltigkeitskirche alt, und die evangelische Kirchengemeinde feiert dieses Jubiläum bekanntlich mit einem großen Veranstaltungsreigen – mit einer Ausstellung im Museum im Bock, mit Gottesdiensten, Vorträgen und Konzerten. Nun kommt noch etwas Besonderes hinzu: Am Samstag, 9.Mai, 18 Uhr, verwandelt sich die Kirche in einen Theatersaal. Eine Laienspielgruppe der Gemeinde entführt mit dem Stück „Ein Gotteshaus und seine Geschichte“ die Zuschauer in die Vergangenheit dieser von 1613 bis 1615 gebauten ersten evangelischen Stadtkirche in ganz Oberschwaben.

Schon die Rahmenhandlung des Stückes, geschrieben von Rolf Waldvogel, ist nicht alltäglich: Sie spielt unter Kirchenmäusen. Ein alter Kirchenmaus-Großvater erzählt seiner kleinen Enkelin aus der uralten Chronik der Familie. Im Mittelpunkt steht dabei selbstverständlich die Kirche, die unter großer Anstrengung der ganzen Bevölkerung kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg in der damals evangelischen Reichsstadt errichtet und sowohl 1857/60 als auch 1972/73 radikal umgestaltet wurde. In drei Szenen werden die Ereignisse aus diesen Bau- und Umbauzeiten noch einmal lebendig: Da freut sich 1615 die ganze Stadt – ob Kinder oder Honoratioren – unbändig über das neue Gotteshaus. Da fetzt sich 1859 der Architekt mit seiner Gattin wegen der Renovierung im neugotischen Stil. Und da reden sich die Handwerker bei einer Vesperpause in der Kirchenbaustelle 1973 noch einmal die Köpfe heiß über die höchst umstrittene Modernisierung.

Die 21-köpfige Darstellertruppe von Schulkindern bis zu Senioren hat in den vergangenen Wochen mit viel Energie und Engagement die Rollen einstudiert, Texte auswendig gelernt und an der Mimik gefeilt. Daneben galt es, Kostüme (Beate Stör) auszusuchen, ein Bühnenbild (Otto Schöllhorn, Andreas Schutz, Sloban Misic) zu schaffen und für den richtigen Ton (Wolfram Högerle) in der Kirche zu sorgen. Jetzt hoffen die Pfarrerschaft, all die dienstbaren Geister der Kirchengemeinde und vor allem natürlich die Akteure auf einen guten Besuch.

Samstag, 9. Mai, 18 Uhr: „Ein Gotteshaus und seine Geschichte“, Laienspiel der Kirchengemeinde in der Dreifaltigkeitskirche. Eintritt frei, Spenden sind als Unkostenbeitrag willkommen.