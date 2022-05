Was in den Bahnhofsarkaden Leutkirch auf Euronics folgen könnte

Was kommt in die rund 1400 Quadratmeter großen Ladenräume in den Bahnhofsarkaden, in denen in den vergangenen 15 Jahren ein Elektrofachmarkt untergebracht war? Das zuständige Berliner Immobilienbüro hält sich auf Nachfrage dazu derzeit bedeckt. Was dort überhaupt möglich wäre, regelt der Bebauungsplan der Arkaden, erklärt Thomas Stupka von der Stadtverwaltung.

Diese wiederum würde bei Leerständen so gut wie immer, auch im Kontakt mit den jeweiligen Eigentümern, nach einer guten Lösung suchen.

Die Schilder sind abgeschraubt, die Folien abgekratzt. Von außen weist nicht mehr viel auf die ehemalige Euronics-Filiale in den Bahnhofsarkaden hin. Als im Frühjahr öffentlich bekannt wurde, dass der Elektrofachmarkt nach Ablauf des über 15 Jahre geltenden Pachtvertrags im Mai ausziehen wird, erklärte eine Sprecherin des Berliner Büros, dass man sich „bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Nachmietern“ befinde.

Offenbar noch kein Abschluss

Bisher haben diese Gespräche allerdings offenbar noch nicht zu einem Abschluss geführt. Auf mehrmalige Nachfrage nach dem aktuellen Stand bei der Nachmietersuche hat die Sprecherin des Immobilienbüros, das die Bahnhofsarkaden für die luxemburgische Eigentümergesellschaft verwaltet, Anfang der Woche reagiert – und erklärt, dass es aktuell nichts zu berichten gebe. Die Anschlussvermietungen, von denen Anfang April die Rede war, sind demnach noch nicht spruchreif.

Mit Blick auf die weitere Nutzung der großen Fläche ist laut eigener Aussage auch die Leutkircher Stadtverwaltung im Kontakt mit den entscheidenden Personen auf Arkaden-Seite: „Wir sind mit den Eigentümern und der Verwaltung der Bahnhofsarkaden in einem regelmäßigen Austausch, in dem wir auch formulieren, was zum Beispiel aus unserer Sicht an Sortimenten fehlt oder wir uns gut vorstellen können“, so Stupka, der bei der Stadtverwaltung neben der Öffentlichkeitsarbeit auch für den Bereich Wirtschaftsförderung zuständig ist.

Mögliche Sortimente genau geregelt

Die Stadtverwaltung versuche „bei praktisch jedem Leerstand“, in engem Austausch mit dem Wirtschaftsbund, eine gute Lösung zu finden. Bei den Flächen in den Bahnhofsarkaden gehe es auch darum, welche Sortimente hier überhaupt angeboten werden können.

„Im Bebauungsplan ist hier genau geregelt, welche Sortimente auf wie vielen Quadratmetern maximal vorhanden sein dürfen. Das wurde vom Gemeinderat bei der Konzeption der Bahnhofsarkaden festgelegt, um Konkurrenz-Situationen mit der Innenstadt im Gleichgewicht zu halten“, erklärt Stupka.

Den Weggang des Elektrofachmarkts bedaure die Stadt sehr. Danach gefragt, was für ein Geschäft als Nachfolger aus Sicht der Verwaltung wünschenswert wäre, erklärt Stupka, dass es grundsätzlich mehrere Sortimente gebe, die in Frage kommen würden und auch planungsrechtlich möglich wären.

Planungsrechtlich möglich bedeutet in dem Fall, dass die im Bebauungsplan festgelegte Höchstgrenze für sogenannten „innenstadtrelevante Sortimente“ – dazu gehören beispielsweise Nahrungsmittel, Drogeriewaren und Schuhe – von 8800 Quadratmetern nicht überschritten werden darf.

Bei Genussmittel noch Ansiedlungspotenziale

Man versuche, in den Bahnhofsarkaden die Sortimente, welche noch nicht „ausgeschöpft“ sind und die in Leutkirch unterdurchschnittlich ausgeprägt sind, zu „füllen“. „Beispielsweise gibt es im Bereich Nahrungs- und Genussmittel noch Ansiedlungspotenziale. Elektro ebenso – auch schon vor dem Weggang von Euronics“, so Stupka. Zudem seien in den Bereichen Feinkost, Biolebensmittel aber auch im Bereich spezialisierte Damen und Herrenmode, junge Mode, „mittelpreisige Monolabelstores“ und in den Bereichen Küchenmöbel, Büromöbel, Campingzubehör sowie Baby- und Kinderartikel noch Erweiterungen oder Sortimentsergänzungen denkbar.

Grundsätzlich, so Stupka, sei es aus Sicht der Verwaltung natürlich immer wünschenswert, eine ausgewogene und interessante Nutzung zu finden, die im Gesamtkontext Bahnhofsarkaden und Altstadt passt und bestehende Sortimente möglichst gut ergänzt. „Ein ganz bestimmtes Geschäft steht dabei nicht auf unserer Wunschliste“, betont er.

In der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Leutkirch kommst, wenn...“ war kürzlich zu lesen, dass es offenbar schon fix sei, dass, jeweils auf einer Etage, ein Fitnessstudio und ein Bio-Laden in die ehemalige Euronics-Fläche einziehen werden. Vom Berliner Immobilienbüro, dass die Bahnhofsarkaden verwaltet, gab es dazu auf SZ-Nachfrage hin weder ein Dementi noch eine Bestätigung.