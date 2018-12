Was besorgte Mütter für ihre Söhne so wünschen

Im ersten Teil werden die Akteure mit ihren Eigenheiten und Wünschen vorgestellt, dann erfolgen die Verwicklungen und Missverständnisse, um dann schließlich sich in Wohlgefallen aufzulösen. Benutzt werden dabei gerne Klischees, Lokalkolorit, Übertreibungen und herzhafte Sprüche, die bei der Handlung für die richtige Würzung sorgen. Insofern hält sich auch die Komödie in drei Akten „Irgendwo im Nirgendwo“ von Jasmin Leuthe an den klassischen Ablauf des Bauerntheaters, verzichtet aber wohltuend auf unnötige Längen und extreme „Knalleffekte“. Mit der Auswahl dieses zeitgenössischen Stückes hat die Theaterspielgruppe Hofs wieder einmal einen guten Griff getan: Die Rollen sind allen Akteuren bestens auf den Leib geschneidert, deren daher durchweg gut einstudiertes, überzeugendes Spiel bei der Premiere am Zweiten Weihnachtsfeiertag im gut besuchten Adlersaal häufigen Szenen- und anhaltenden Schlussapplaus provozierte. Erfüllt wurde damit auch vollständig die Erwartung vom Vorsitzenden Edwin Waizenegger in seiner Begrüßung: „Mir hoffet, ihr hond viel Spaß ond lachet“.

Allen mit bestem Beispiel voran agierte auf der bekannt weiten und funktionellen Wohnzimmerbühne mit starker Mimik Regisseurin Sandra Walther, die als besorgte Mutter ihrem aufgeweckt pfiffigen Sohn (Robert Fischer) nur die „ideale“ Freundin duldet. Nicht in ihr Bild passt daher dessen Beziehung zu der wohl nicht vermögenden Nicki (Jana Rottmar), was so zum zunächst allzu bekannten Bild der „bösen Schwiegermutter“ führt. Für Abhilfe aber auch Nebenwirkungen sorgten dagegen die „Pülverchen“ des pensionierten Apothekers und knitzigen Opa Julius (Stefan Rottmar), der in Zusammenarbeit mit der verständigen Oma Ursi (Bettina Haug) zudem noch im zweiten Frühling angekommen ist. Flippig und kontrastierend schlicht hierzu greifen auch die Freundinnen Moni und Uli (Tamina Rottmar und Bianca Traut“) ins Geschehen ein, wie schließlich überzeugend in einer Doppelrolle Reinhold Schmid als Fridolin und Friedlinde sowie mit überzeugendem Akzent Markus Graf als texanischer Farmer John.