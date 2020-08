Das baden-württembergische Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“ ist vom Tisch, stattdessen gibt es ein neues Landesgesetz zur Förderung der Biovielfalt. Doch welche Chancen bietet es, wie können es Landwirte, ob konventionell oder bio, mit Leben füllen? Darüber hat eine 20-köpfige Runde auf Einladung der grünen Landtagsabgeordnete Petra Krebs diskutiert. Jonas Notz vom Demeterhof in Weipoldshofen hatte das Treffen mit kompetenten Teilnehmern kurzfristig organisiert.

Mit dabei war auch Martin Hahn, grüner Landtagsabgeordneter des Bodenseekreises und Vorsitzender des Ausschusses für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Er hatte maßgeblich an dem „Biodiversitätsstärkunggesetz“ mitgewirkt und kennt sich in der Angelegenheit aus: 30 Jahre lang hat er einen großen Demeterhof am See bewirtschaftet, zudem beim Lebensmittelhändler Feneberg die regionale Vermarktung „Von hier“ mit aufgebaut. Das Bienen-Volksbegehren hätte er nie unterschrieben, betonte er. Es sei gut gemeint gewesen, aber nicht zumutbar für die Landwirte.

Systemänderung gefordert

Manfred Hahn griff einige der Eckpunkte des neuen Gesetzes (siehe Blickkasten) heraus. Der Bioausbau müsse marktgerecht erfolgen, man wolle konventionelle Landwirte nicht zwingen, in die Öko-Landwirtschaft zu gehen. Tiere müssten raus aus den Ställen und in die Landschaft – Weidetiere seien ein wesentlicher Punkt für die Biodiversität in der Landwirtschaft. „Das Allgäu sieht zu sehr aufgeräumt aus. Wir brauchen Altgrasstreifen in der Fläche.“ Die Ökologie setze zudem auf magere Wiesen. „Aufgedüngte Böden brauchen 20 Jahre, um wieder Vielfalt zu entwickeln“.

Gerhard Fischer, ein konventioneller Milchbauer, fand das Projekt super, wünscht sich aber mehr Unterstützung für die Betriebe, die nicht bio sind. Die Politik habe die Preise der Landwirtschaft vom Markt entkoppelt, „da gehört eine Systemänderung her, damit der Landwirt für seine Arbeit entlohnt wird“. Bei Erzeugerpreisen von 43 Cent pro Liter Milch seien die Marktpreise nicht kostendeckend. Weidetierhaltung würde er gerne machen, ihm fehle jedoch das Personal. Das könne man sich so nicht leisten.

Bürokratismus beklagt

Oliver Post, Vorstand der Kreuzthaler Bürgerstiftung Kultur Landschaft Adelegg und Landwirt mit einem Demeter-Ziegenhof, bemängelte die bürokratischen Hürden der Weidetierhaltung. Das Weidetagebuch sei ein riesiger Schreibaufwand. Und wenn ein Tier in Bayern weide, komme ein weiteres Formular hinzu. „Ich habe keinen Bock, ständig im Büro herumzusitzen. Ich will Bauer sein.“, brachte es Post auf den Punkt. Eine baldige Lösung kann ihm Martin Hahn nicht versprechen, man warte auf ein EU-Gesetz. Solange müsse man sich vor Rückforderungen der EU schützen.

Alfons Notz, Gemeinderat Bürgerforum Leutkirch und Öko-Urgestein, fragte in die Runde, wie denn die Anreize und die Förderungen aussähen. Einjährige Blühstreifen am Feld zu fördern sei, ein Fehler gewesen, so Hahn. „Jetzt setzen wir auf die zweijährige Variante.“ Ansetzen müsse man dort, wo magere Flächen sind: Böschungen, Bahndämme, Uferfläche der Argen etwa. Der zusätzliche Aufwand werde bezahlt, auch wenn ein Lohnunternehmen eingesetzt wird.

„Kultur des Essens verankern“

Die Beratung durch das Landwirtschaftsamt – bislang ein einmaliges Modul – solle umgebaut werden. Auch die Lehrpläne sollen verändert werden, Schulung in Verkauf und Marketing, digitale Welt. Es gebe etwa das Internetportal „Kauf ´ne Kuh“. Und hier, im Allgäu, das Projekt „Tischgenossen“. Dazu kämen Weidehaltung, Tierwohl, Verzicht auf Antibiotika, Schlachtung am Argensee ohne weite Transportwege sowie die Vermarktung übers Internet (www.tischgenossen.de), direkte Abholung zum festgelegten Termin bei einem der teilnehmenden Bauern. Hahn: „Wir müssen Internet, Facebook und Co. als Chance begreifen.“

Petra Müller, Landesvorsitzende das Arbeitskreises Bäuerliche Landwirtschaft (ABL) und selbst Demeter-Landwirtin, ergänzte: „Bei der Veränderung der Lehrpläne und der Schulung können wir mitarbeiten, das wird von den Verbänden mitgetragen. Wir müssen die Kultur des Essens auch bei den Kindern wieder verankern.“

Feldarbeit bis 10 Uhr morgens

Helmut Hirt, Imker und Bienensachverständiger, schlug vor, die landwirtschaftliche Arbeit von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr zu verrichten, um Schmetterlinge und Insekten zu schonen. „So hat man das früher auch gemacht.“ Dieser Punkt stoße nicht unbedingt auf Zustimmung. Die Blühstreifen sieht der ehemalige Realschullehrer kritisch. „Die Straßenränder sind kontaminiert, die Bienen sterben.“

Jede Biene besuche pro Flug 250 Blüten, fünfmal am Tag, in einem Bienenstock leben 20 000 Bienen. Der Mangel an Blüten treibe die Bienen zu einer Verhaltensänderung, nach Jahrmillionen. „Sie gehen in die Himbeerstöcke, tragen den Saft in den Stock, der dort zu Alkohol wird. Die Bienen werden schwach.“ Dies werde dann der Varroa-Milbe zugeordnet.

Nicht am Essen sparen

„Lebensmittel müssen ihren Preis haben“: Dieser Aspekt zog sich durch die ganze Diskussion. „Die Supermärkte sind voll von Tönnies-Produkten, aber angeblich isst die keiner“, betonte Petra Krebs. Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle pflichtete ihr bei: „Da kaufen die Leute eine Küche für 30 000 Euro, aber sparen am Essen. Das muss ins Bewusstsein, auch in den allgemeinbildenden Schulen.“

Jonas Notz erläutert das Projekt „Tischgenossen“: Etwas zu schaffen, das sich lohne und der Umwelt zugutekomme. „Wir wollten verhindern, dass Kälber europaweit herumgekarrt werden. Die Kälber bleiben auf dem Hof. Zur Milch gehört das Fleisch“, sagte Mitorganisator Simon Brack.

Reales Bild vermitteln

Auch die „Tischgenossen“ beklagen die Bürokratie – man habe lange gebraucht, um als Verein anerkannt zu werden. Die Genossen haben mittlerweile viele Kunden, Luft nach oben gebe es noch – auch was die Kostendeckung angehe. Man wolle aber nichts durch Marketing aufblasen, sondern den Leuten ein reelles Bild der Landwirtschaft vermitteln.

Um mehr Bio-Lebensmittel in Kantinen, Krankenhäuser, Einrichtungen der öffentlichen Hand ging es ebenfalls bei der Gesprächsrunde. Petra Müller (ABL) sieht es als langfristige Aufgabe, die Schritte so zu gestalten, dass sie etwas bringen und sich nicht nur gut anhören. Das Fazit von Petra Krebs nach zwei Stunden Gespräch: „Es gibt viel zu tun. Wir arbeiten daran.“