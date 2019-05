Das Lokale Bündnis für Familie in Leutkirch steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vereinbarkeit von Familie und Beruf – wie kann das gelingen!“ Es lädt dazu am Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr in den Bocksaal zu einer Podiumsdiskussion mit Vertretern des Gemeinderates zum Thema „Warum Familie und Beruf nicht zu vereinbaren sind!“ ein. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle wird mit seiner Begrüßung die Diskussion eröffnen.

Mit dabei sind laut Pressemitteilung als Podiumsgäste Renate Falter (CDU), Walter Braun (Freie Wähler), Jochen Narr (SPD), Sybille Messmer (Die Unabhängigen) und Jacqueline Schwärzler (Bürgerforum). Auf dem Frühlingsfest sind die Mitglieder des Familienbündnisses nach eigenen Angaben mit vielen Leutkirchern zu diesem Thema zu spannenden Gesprächen gekommen.

Weiter heißt es: „Alle reden davon, dass mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf getan werden muss. Ist das überhaupt wünschenswert? Job, Haushalt, Privatleben – alles sollen wir unter einen Hut bekommen, geht das? Muss sich das Denken in der Gesellschaft ändern? Schön wären eine gerechte Bezahlung für erbrachte Leistungen, familienfreundlichere Arbeitsmodelle statt Anwesenheitspflicht. Familie, Beruf, Freunde und Freizeit: Man muss nur diszipliniert und organisiert genug sein, dann ist doch alles möglich, dann ist alles zu vereinbaren, oder?“

Die Lokalen Bündnisse für Familie wurden 2004 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen und setzen sich deutschlandweit mit Partnern in Unternehmen, Kommunen und Verbänden für die Belange von Familien, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für ein generationsübergreifendes Zusammenleben ein. Dabei geht es insbesondere um die Interessen und Bedürfnisse von Familien: Was macht Familien stark? Wie können in der Unterstützung und Beratung passgenaue Lösungen für jede Familie und jede Herausforderung gefunden werden? Wie kann die Familienfreundlichkeit in Kommunen und Regionen weiter ausgebaut werden?