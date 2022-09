Warum es in Leutkirch nie einen Ikea geben wird

Kaum 30 Sekunden auf der Bühne und schon lacht der komplette Saal: Das muss man auch erst mal schaffen. Für Django Asül schien das am Freitagabend ein Leichtes zu sein.

Gut, als Kabarettist ist das auch sein Job, und alles andere wäre frustrierend. Oder war das Publikum an diesem Abend sehr einfach zu erheitern? Bei seinem Auftritt im Rahmen des Jubiläumsfest der Brauerei Härle schienen sich die Zuschauer jedenfalls gut unterhalten zu fühlen von Django Asüls neuestem Bühnenprogramm „Offenes Visier“.

Was ist klimaneutrales Bier?

Und auch schon, bevor er mit dem Programm begann: Denn zunächst nahm der Kabarettist ein bisschen die Brauerei aufs Korn. So habe er beispielsweise Brauereichef Gottfried Härle gefragt: „Was heißt eigentlich ‚klimaneutrales Bier‘?“ Worauf der Geschäftsführer geantwortet habe: „Das ist ein Bier, das man bei jedem Wetter trinken kann.“ Zack, knapp 500 Zuschauer brüllten vor Lachen.

Über seinen Gastspielort an diesem Abend behauptete er: „Für uns Niederbayern war Leutkirch schon immer der Inbegriff des Modernen.“ Zack, erneut brüllten die Zuschauer vor Lachen.

Das Gegenteil einer Ratssitzung

Django Asül ist historisch interessiert, und einen historischen Teil gibt es, so sagte der Kabarettist, in jedem seiner Programme, denn: „Mein Publikum muss hinterher schlauer rausgehen als es reingekommen ist. Quasi das Gegenteil einer Gemeinderatssitzung.“

Deshalb klärte der 50-Jährige die Gäste nicht nur über die Historie der Insel Malta auf („Im 16. Jahrhundert wollten die Türken Malta erobern – die haben‘s echt überall versucht“), sondern auch über die Geschichte Leutkirchs. Seitdem im 30-jährigen Krieg die Schweden die Stadt erobert hatten, stehe beispielsweise in der Stadtsatzung, dass in Leutkirch niemals ein Ikea stehen dürfe.

Die Kindheit und der Kommunismus

Im breitesten Niederbairisch und mit sehr ausdrucksstarker Mimik erzählte Django Asül von seinem Stammtisch in der Kneipe am Marktplatz in seiner Heimatstadt Hengersberg und von seinem Stammtischkumpel Hans, der mittlerweile gleichzeitig sein persönlicher Referent ist. Er erzählte von seiner eigenen Kindheit („Ich wurde durch niederbayerische Aborigines zum strengen Antikommunisten erzogen, ohne zu wissen, was Kommunismus überhaupt ist“), von Clint Eastwood, Karl May und Fridays for Future. Er sprach über Risse durch die Gesellschaft, über Paul Breitner, Demenzvorsorge („Man muss schauen, ein hohes Lebensalter zu vermeiden, ohne davor abzuleben“), über Krimis in Frauenzeitschriften und über Urlaub, der für ihn fußläufig erreichbar sein muss – etwa in einem Haus seiner Nachbarn. „Die haben alle schöne Gärten, einer hat einen Pool.“

Zeit zum Durchschnaufen

Manchmal entwischte Django Asül auch ein Kalauer, der gar nicht so lustig war, aber das war nicht schlimm, schließlich brauchten die Leute auch Zeit zum Durchschnaufen. Und manchmal konfrontierte der Kabarettist sein Publikum völlig unvermittelt mit sehr ernsthaften Sätzen. Etwa mit Sprüchen seines Stammtischkumpels Hans: „Die Realität da draußen hat schon lang nix mehr mit der Wirklichkeit zu tun.“ Oder: „Nicht alles, was du siehst, ist auch so, wie du es siehst.“

Der Hans scheint einfach ein weiser Mann zu sein. „Er hat mir nicht nur einen Weitwinkel verpasst“, sagte Django Asül, „sondern auch Demut.“