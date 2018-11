Warum eine Allgäuerin nackt in einer RTL-Show auftrat

Jenny aus Dietmannsried in der Nähe von Leutkirch lässt im TV die Hüllen fallen: Die Allgäuerin sucht in der aktuellen Staffel der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" nach ihrem Traummann. Das klappt auf einer Yacht voller Nackter besser als im Allgäuer Nachtleben, findet die 27-Jährige.

"Ich saß vor zwei Jahren mit meiner besten Freundin auf dem Sofa, als Werbung für die Show kam", erzählt Jenny der Westallgäuer Zeitung im Interview. "Da hab ich dann einfach zum Handy gegriffen und mich beworben." Sie sei bereits im vergangenen Jahr zum Casting eingeladen worden, habe dann aber wegen meiner Brustvergrößerung absagen müssen. Dieses Jahr sei sie dann direkt angerufen worden.

Ihre Familie habe ihre Showteilnahme locker genommen, beschreibt die Allgäuerin - auch, wenn sie zu Beginn dachten, Jenny sei komplett durchgedreht. "Ich habe die ganze Staffel auch mit meinen Freunden, Nachbarn und Kollegen zusammen auf einem Beamer angeschaut. Das war ein mega Event", erzählt sie der Westallgäuer Zeitung. "Auch von meiner Familie kamen keine blöden Kommentare, nur ein paar Bedenken, wie: Ganz Deutschland sieht dich so."

Jennifer aus Dietmannsried ist in der fünften Staffel von "Adam sucht Eva" auf RTL zu sehen. (Foto: David Specht/MG RTL D)

Auch beruflich habe sie dadurch keinen Nachteil, da ist sich die 27-Jährige sicher. "Mein jetziger Chef akzeptiert mich so wie ich bin; das erwarte ich auch von einem möglichen künftigen Chef", stellt sie klar.

Ihren Traummann beschreibt Jenny so: "Ich wünsche mir einen etwas größeren Mann, damit ich auch mal High Heels anziehen kann. Ansonsten sollte er eine sportliche Figur haben, braucht aber keinen Sixpack – und er sollte mich zum Lachen bringen können."

Ob ihr Traummann bei „Adam sucht Eva“ dabei ist, das darf die Dietmannsriederin nicht verraten. Nur so viel: "Wenn ich in Kempten weggehe, weiß ich nie, ob ein Mann nur einen One-Night-Stand oder mehr will. Auf dem Schiff wusste ich: Die wünschen sich alle, genau wie ich, eine feste Beziehung."

Jenny ist seit fünf Jahren Single. Das soll sich durch "Adam sucht Eva" ändern. (Foto: MG RTL D)