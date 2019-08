Nach knapp zweieinhalb Wochen, in denen die Wangener Straße (K 8025) teilweise komplett gesperrt war, ist sie seit Dienstag wieder ohne Einschränkungen für den Verkehr freigegeben. In dieser Zeit wurde der Fahrbahnbelag erneuert und Arbeiten an der Straßenentwässerung sowie an den Randeinfassungen durchgeführt. Davon betroffen war der Bereich zwischen Abzweigung Säntisstraße und Kreisverkehr Neue Welt.