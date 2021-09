Wangener Motzkus siegt im Sprint

Leutkirch (sz) - In Wuchzenhofen hat die Radabteilung der TSG Leutkirch bei bestem Rennwetter die Rennen um den Preis der Volksbank Allgäu Oberschwaben und dem BaWü-Schüler-Cup ausgetragen. Im Hauptrennen wiederholte Silias Motzkus von der Rad Union Wangen seinen Erfolg vor zwei Jahren.

Die übersichtliche Rennstrecke mit drei Kilometern Rundenlänge, einige scharfe Kurven und einen Anstieg über 20 Höhenmeter versprach spannende Rennen. Los ging es mit dem Rennen der Amateur- und Jedermann Fahrer über 17 Runden, am Start waren auch vier Rennfahrer von der TSG. Der Leutkircher Max Engel dominierte das Renngeschehen mit und zeigte sich ständig an der Spitze. Leider wurde er vor der letzten Kurve eingeklemmt, konnte den Sprint nicht treten und wurde Sechster. Adrian Schmidberger schied mit Defekt aus. Sieger wurde Marius Jessenberger aus Hanau.

Besser lief es beim Jedermann-Rennen, das Daniel Kloos als Zweiter und Max Krohmer als Siebter beendeten. Zwischen fünf und zehn Runden fuhren anschließend die Schülerklassen der U11 bis U15 in den Rennen ,die zum BaWü-SchülerCup gewertet werden. Bei den U15-Rennfahrern siegten Linus Schmid vom KJC Ravensburg im Trikot des Serienführenden als Ausreißer und Antonia Hoffmann von der TSG im Zielsprint. Die radbegeisterten Kinder im Einsteigerrennen ohne Lizenz fuhren eine Runde. Hier wurde separat zwischen Rennrad und Mountainbike gewertet.

Danach startete wieder ein starkes Feld der männlichen Jugend U17 und der Frauen Elite. Bei der männlichen Jugend siegte Ferdinand Hübner vom KJC Ravensburg. Die Siegerin der Elite Frauen, Friederike Stern vom RV Elxleben fuhr das ganze Rennen im Feld der U17 Männern mit. Im nachfolgenden Frauenfeld fuhr Anna Freundling von der TSG Leutkirch ihr erstes Rennen. Sie kam nach Tanja Edelmann aus Leutkirch, die für RSC Kempten startet, auf Platz sechs.

Zum Hauptrennen der Elite- Klasse um den „Preis der Volksbank Allgäu Oberschwaben eG“ über 81 Kilometer haben zahlreiche Teams aus ganz Deutschland gemeldet. Von den Leutkircher Elitefahrern war Valentin Kegreiß am Start, der in dem starken Feld Elfter wurde. Nach drei Runden wagte einer der Favoriten, Jonas Schmeiser aus Kempten im Trikot des deutschen Kriteriumsmeisters mit Leon Echtermann vom RSV Passau den ersten Ausreißversuch, der nach wenigen Runden wieder scheiterte. Danach war es ein offenes Rennen mit immer wechselnder Führung im Hauptfeld. Nach einem behobenen Defekt am Rad des Vorjahressiegers Silias Motzkus aus Wangen taktierte sein Team Erdgas Schwaben so geschickt, dass er wieder ins Feld und nach vorne kam.

Zum ersten Mal auf der Bergschmiede konnten sich vor dem Ende keine Fahrer absetzen und das Rennen wurde beim Zielsprint entschieden. Hier hatte das Kraftpaket Motzkus knapp das Rad vorne und gewann vor Florian Tenbruck vom Bundesligateam Belle Stahlbau und Adrian Zuger von Equipe Stuttgart Vaihingen. „Das war eine grandiose Teamleistung heute. Ich bin super dankbar. Wir hatten mit sechs Mann die größte Mannschaft am Start und waren Titelverteidiger. Schön, dass wir entsprechend geliefert haben“, freute sich Motzkus.