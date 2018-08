Waltershofen und Wangen gewinnen klar

Der SV Waltershofen (gegen Herlazhofen/Friesenhofen) und der ASV Wangen (in Kleinhaslach) haben ihre Auftaktspiele in der Fußball-Kreisliga B VI jeweils mit 3:0 gewonnen. Der SV Arnach, der in der vergangenen Saison lange ganz vorne mitspielte, unterlag dem SV Haslach zu Hause mit 2:4.

Einen Fehlstart legte auch Absteiger SV Amtzell beim 2:3 gegen den FC Wuchzenhofen hin. Eine erfolgreiche Rückkehr feierte hingegen der SV Immenried, der die TSG Rohrdorf nach Pausenrückstand mit 2:1 besiegte. Die Begegnung des TSV Stiefenhofen gegen den SV Aichstetten wurde erst am späteren Abend angepfiffen.

SV Waltershofen – SGM Herlazhofen/Friesenhofen 3:0 (2.0). – Tore: 1:0 Christen Schoebel (1./Elfmeter), 2:0, 3:0 Maximilian Härtl (17., 77.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Markus Bareth (70./SGM) – Bereits nach wenigen Sekunden brachte der Gästetorhüter Waltershofens Maximilian Krug zu Fall und Christen Schoebel verwandelte den Strafstoß zur Führung. Die Gastgeber waren spielbestimmend und ließen sogar noch die ein oder andere gute Torchance ungenutzt.

SV Amtzell – FC Wuchzenhofen 2:3 (0:1). – Tore: 0:1 Thomas Kink (34.), 1:1 Omar Sharor (50.), 1:2 Thomas Kink (88.), 2:2 Nico Rothenhäusler (90. +1), 2:3 Christopher Zindstein (90. + 3); besonderes Vorkommnis: Andreas Horn (FCW) hält Elfmeter von Julian Müller (25.) – In einem Spiel auf gutem Niveau hätten beide Teams einen Punkt verdient gehabt. Nach einer kuriosen Schlussphase mit drei Toren hatten die bissigen Gäste gegen die spielerisch einen Tick stärkeren Hausherren auch deshalb das bessere Ende für sich, weil diese nach dem FCW-Treffer zum 3:2 nur den Pfosten trafen.

SV Arnach – SV Haslach 2:4 (1:1). – Tore: 1:0 Armin Kible (5.), 1:1 Mario Amann (10./Elfmeter), 1:2 Manuel Galbusera (71.), 1:3 David Sturm (81.), 2:3 Ekrem Dzinic (87.), 2:4 Mario Amann (90. +2) – Haslach machte sich das Leben selbst schwer, gewann aufgrund der größeren Anzahl an klaren Torchancen aber verdient.

SV Immenried – TSG Rohrdorf 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 Alexander Briechle (37.), 1:1 Simon Müller (70.), 2:1 Matthäus Kling (90. +2); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für einen Spieler der TSG Rohrdorf (84.) – In einer umkämpften Partie ohne spielerischen Glanz und mit wenigen Torchancen schenkten sich beide Teams nichts. Alle drei Tore fielen nach Standards.

Kleinhaslacher SC – ASV Wangen 0:3 (0:0). – Tore: 0:1 Alessio Pomara (66./Elfmeter), 0:2 Tim Riess (87.), 0:3 Nico Natterer (90.) – In der ersten Halbzeit machte Kleinhaslach das Spiel und hatte mehrfach die Chance zur Führung. Am knappsten scheiterte Peter Haupt, dessen Bogenlampe an der Latte des ASV-Tors landete. Mehr Glück hatten im zweiten Spielabschnitt dann die Gäste: Ein sicher verwandelter Strafstoß nach Foul des KSC-Torhüters und ein Treffer nach einem Einwurf sorgten für die Vorentscheidung.