Walpurgisnacht lebt – dank Offener Bühne

Es hat ja Vorabende des 1. Mai gegeben, als in der Innenstadt kaum ein Durchkommen gewesen ist. Musik in vielen Locations, ganz unterschiedliche Sounds. Vergangenheit. Der Lammwirt hält die Tradition noch hoch – und die Offene Bühne um Egbert Dreher und Ottmar Bühler. Der Erfolg: ein bis auf den letzten Platz gefüllter Bocksaal. Und die Entdeckung einiger ganz erstaunlichen Musiker.

Die Hausband „Feelin’ Alright“ eröffnet den Abend mit Countryhits, Oldies wie „Busstop“ von den Hollies, „Ghostriders in the sky“ und das „Es wird Nacht Senorita“. Kommt immer gut an, auch hier.

Eine bunte Mischung auch an diesem Abend. Die „Schellafehla“ sind Petra Hartl, Akkordeon, sowie Marion Rudhart und Rosmarie Amman an den vielen Kuhglocken, bimmellibim, von tief bis ganz hoch. Die drei rocken den Saal. Zuerst eine deftige böhmische Polka, bravo. „Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür“ folgt, die italienische Schnulze „Tornero“. Leonhard Cohens „Halleluja“ hat sicher noch niemand mit Kuhglocken gehört. Fingerflink, fein, auch wenn der messingblecherne Klang gewöhnungsbedürftig ist.

Das Trio „Zupf & Hupf!“ ist von vielen Auftritten bekannt, Catherine Wayland, Egbert Dreher und Gottfried Schuster. Wirtshausmusik wie in den alten Zeiten. Flöte, Akkordeon, Geige, Gitarre, Stimme. Sie begrüßen die Gäste mit „Griaß di Gott Frau Stirnima, sägged si wie läbbet si wie gahts dän irem Maa“....“ Ein Schwyzer Allzeit-Fröhlichmacher. Schuster erzählt witzige Geschichten von damals, er als eines der zehn Kinder des armen Pfarrers von Vöhringen. Die Zupfhupfer begleiten dann Veronika Läpple, eine Sängerin mit eindrucksvollen Liedern aus aller Welt. Die Wehklage einer jiddischen Auswanderin Anfang des 19 Jahrhundert in den USA. Finnische Folklore. Verschmitzte jiddische Lebensweisheiten. Ein trauriges Liebeslied auf Kishuaheli, der Mann kann das Brautgeld nicht zahlen. A capella, die Frau hat eine begnadete Stimme!.

Bevor „The Ghost Cats“ die Bühne rocken, überrascht Klaus Zellmer mit seinem neuen Projekt „Sebastian und Klaus“ hört sich an wie ein Liedermacherduo von anno dunnemal, aber sie machen feinen Rockpop. Sebastian Schmidt an der Westerngitarre, Josef Wölfle am E-Bass, Zellmer an seiner ferrariroten Fender Strat. Und Zellmer kann richtig gut singen. „Won´t get down“ von Tom Petty. „I´m only human“ vom Rag’n’´Bone Man. Berührend „Somewhere over the rainbow“ in der Version des weichherzigen Hawaianers IZ.

Die „Ghost Cats“ sorgen für eine Premiere: Drei Zugaben hat es noch nie bei der Offenen Bühne gegeben. Die Band kommt aus Kempten, Dianne am Mikro, Stefan an der akustischen Gitarre, und Mandi sorgt am Cajon für den Groove. Ein klarer transparenter Sound, die gebürtige Liverpoolerin Dianne singt dazu perfekt. Ein Zuhörer: „Eine große Stimme". Da rockt Michael Jackson, der Morning Blues beschreibt die nicht so begeisternde Zeit nach dem Aufstehen. Die letzte Zugabe ist eine zarte Version des „Boxer“ von Paul Simon. Ein guter Start in den Mai!