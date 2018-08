Wally & Ami: Groove and Soul

Im Rahmen eines Open-Air-Konzerts sind Wally und Ami Warning am Samstag, 18. August, um 20 Uhr auf der Rampe vor der Brauerei Clemens Härle zu Gast. Bekannt geworden ist Wally Warning vor mehr als zehn Jahren mit seinem Sommerhit „No Monkey“.

Der auf den niederländischen Antillen geborene Musiker tritt gemeinsam mit seiner Tochter Ami Warning auf. Hierbei treffen laut Pressemitteilung zwei Generationen in dem neuen und spannenden Projekt aufeinander: menschlich, musikalisch und emotional. Vater Wally und Tochter Ami seien sich vertraut und harmonieren, natürlich und unverkrampft, es sei eine perfekte Symbiose. Multiinstrumentalist und Sänger Wally strahle Leichtigkeit aus, wenn er lässig zwischen verschiedenen Stilen, Sprachen und Klangkörpern hin- und herspringe. Tochter Ami kontrastiere mit Sanftheit, Erdung und Neugier, vor allem aber mit ihrem tiefen und rauen Gesang. Gemeinsam schwingen sich die beiden ein, setzen ihre Stimmen in Szene und experimentieren mit Rhythmen und Instrumenten. Schon nach wenigen Takten spüre das Publikum ein blindes Verstehen und eine tiefe gemeinsame musikalische Basis.

Die Songs der beiden sind laut Mitteilung gleichermaßen berührend – in ihrer eingängigen Mischung aus Soul, Pop, Reggae und einem Hauch an Gospel. Ihre gefühlvollen und manchmal aufrüttelnden Texte würden die Authentizität, die Vater wie Tochter versprühen, unterstreichen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt liegt bei 18 Euro, im Vorverkauf im Brauereikontor bei 15 Euro, jeweils um 2 Euro ermäßigt für Härle-Klubber, Schüler und Studenten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Malztenne statt.