Waldbesitzer müssen Abstand halten

Die Elektrifizierungsarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen München und Lindau befinden sich im Endspurt. Im Sommer wird der Strom eingeschaltet, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn (DB). Das hat auch Auswirkungen auf Leutkircher Waldbesitzer und Grundstückseigentümer mit Baumbestand an Bahnanlagen.

Wenn 15 000 Volt durch die neu errichteten Oberleitungsanlagen fließen, können angrenzende Bäume ein Sicherheitsrisiko für diese Anlagen darstellen, heißt es weiter. Baumbestand, der sich in einem Abstand von bis zu elf Metern zu den Gleisanlagen befindet, müsse deswegen künftig regelmäßig überprüft werden.

Für Waldbesitzer und Grundstückeigentümer mit Baumbestand, deren Grundstücke an Bahnanlagen grenzen, gelten besondere Regelungen zur Verkehrssicherung. Erkennen sie gefährliche Veränderungen am Baum, sind sie dazu verpflichtet, Maßnahmen einzuleiten wie Stutzen oder Fällen des Baumes. Wenn Äste oder Bäume in die Gleis – oder Oberleitungsanlagen fallen, stellen sie eine Gefahr für den Schienenverkehr dar.

Sollten angrenzende Waldbesitzer und Grundstückseigentümer mit Baumbestand bei Auffälligkeiten nicht umgehend die Maßnahmen treffen, die zur Herstellung der Verkehrssicherheit beitragen, haften sie für mögliche Schäden an den Eisenbahnanlagen, mahnt die Bahn an.