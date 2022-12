Während auf die Verwandten Bomben fallen: Ukrainer feiern Weihnachten in der Sporthalle

Wie feiern die knapp 200 ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die das letzte Weihnachtsfest noch in den eigenen vier Wänden in der Heimat verbracht haben und die infolge des Krieges nun in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule eine Unterkunft gefunden haben, in diesem Jahr Weihnachten? Und wie feiern es ihre in der Ukraine verbliebenen Verwandten, auf die weiterhin Bomben niederprasseln?

Oleksii, Iryna und Neri berichten

Oleksii, ein Mann im mittleren Alter, und dessen Mutter Iryna, sowie Neri, eine Roma-Frau, sind beim Besuch in der Kreissporthalle so freundlich, und erklären sich zu einem Gespräch darüber bereit. In der folgenden Stunde wird es auch viel um die traditionellen Weihnachtsbräuche in der Ukraine gehen. Mit am Tisch sitzen die Sozialarbeiterin Yurena Morales und Lena Brinkmann, die übersetzt.

Brinkmann kommt ursprünglich aus Russland, lebt aber seit über 20 Jahren in Deutschland, erzählt sie, als Neri, Iryna und Oleksii noch nicht dazugestoßen sind. Nachdem im März die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Leutkirch ankamen, habe sie sofort ehrenamtlich als Übersetzerin geholfen. Seit Ende September sei sie nun fest beim DRK, das die Betreuung der Unterkunft übernommen hat, angestellt und in der Halle tätig.

Eigentlich wird am 7. Januar gefeiert

Fast alle hier gehören der orthodoxen Kirche an, erzählt sie. Auch wenn bei orthodoxen Christen das Weihnachtsfest eigentlich am 7. Januar stattfindet, rücken vor allen bei den Jüngeren, die sich eher am Westen orientieren, auch in der Ukraine die Daten der in Deutschland maßgeblichen Weihnachtsfeiertage immer mehr in den Fokus, erklärt die Übersetzerin.

Daneben wohnen in der Halle derzeit zwei Baptisten-Familien und drei Muslime, so Brinkmann zu den verschiedenen Konfessionen. Die drei Muslime waren zum Studium in der Ukraine als dort der Krieg ausgebrochen ist. Zum Weihnachtsschmuck: Auch wenn dieser am Mittwoch, zumindest in den öffentlichen Bereichen der Halle, noch sehr dezent ist, soll sich hier noch etwas tun. Ein von Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellter Weihnachtsbaum soll noch kommen.

Ursprünglich aus Charkiw

Zwischenzeitlich sind Neri, Iryna und Oleksii dazugestoßen. Er und Iryna kommen aus der Region Charkiw und sind seit 27. Oktober in Leutkirch, erzählt Oleksii. Beide sind zum ersten Mal in Deutschland, „leider als ukrainische Flüchtlinge“, so Oleksii, der relativ gut Deutsch spricht. Dass er mal nach Deutschland möchte, wenn auch nicht unter diesen Umständen, war für den IT-Spezialisten schon länger klar. Deswegen hat er vor ein paar Jahren schon in der Ukraine begonnen, die Sprache zu lernen.

Seine Mutter Iryna war in der Ukraine Lehrerin. Während sie erzählt, wie sie vor dem Krieg immer Weihnachten gefeiert haben, welche Bräuche es in der Ukraine gibt, kommt Brinkmann kaum mit dem übersetzen nach. 40 Tage vor dem 7. Januar, so Iryna, wird dort gefastet. Es gibt kein Fleisch und keinen Fisch. In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar wird dann der Tisch gedeckt, es werden Kerzen angezündet und um Mitternacht wird ein traditionelles Weizengericht mit Honig, Nüssen und mehr aufgetischt.

Geputzte Ikonen und getrockneter Weizen

Für die Feiertage werden auch die Ikonen geputzt, die in den Wohnungen immer in östlicher Richtung hängen, in der die Sonne aufgeht. An Weihnachten wird getrockneter Weizen darunter gestellt. Je mehr, desto besser. Damit die Ahnen, die in dieser Zeit vorbeischauen, sehen, dass es der Familie gut geht, so Iryna.

Dazu gebe es viele weitere Traditionen rund um die Weihnachtszeit: So ziehen etwa die Kinder von Haus zu Haus, es gibt eine spezielle Begrüßungsformel und es werden bunte Oberteile getragen, die traditionell in den 40 Tagen der vorweihnachtlichen Fastenzeit gestrickt werden. Jedes Dorf, so Iryna, hat seine eigenen Weihnachtsbräuche.

Das Zimmer wird dekoriert

Hier in der Halle könnten sie Weihnachten natürlich nur „minimal“ feiern. „Aber wir werden für uns schon etwas machen. Wir haben auch schon etwas Schmuck besorgt, um das Zimmer zu dekorieren“, sagt Iryna.

Mit ihren Verwandten in der Ukraine telefonieren sie und Oleksi täglich. Trotz des Krieges stehen in den Städten die Weihnachtsbäume, erzählen die beiden.

„Charkiw wird jeden Tag bombardiert – und jeden Tag wird dann wieder aufgeräumt“, so Iryna.

Weihnachten gefeiert werde dort trotzdem, betonen beide. Eben so, wie es möglich ist.

Zur Not wird im Keller gefeiert

Genutzt werden die Lebensmittel, die vorhanden sind. Und da, wo Bomben fallen, wird im Keller Weihnachten gefeiert. In Charkiw bekommen die Bürger in diesem Jahr von der Stadt die Zutaten, die sie brauchen, um trotz Krieg das traditionelle Weihnachtsgebäck zu backen, berichtet Iryna.

Neri sitzt daneben und nickt bei den Erzählungen von Iryna und Oleksii immer wieder. Auch die Roma gehören dem Orthodoxen-Glauben an, sagt Neri. Die normalen Weihnachtsfeiern bei ihrer Familie laufe ähnlich ab. Und auch sie gehen immer am 7. Januar in die Kirche. Während bei den Roma zum Fest ein Weihnachtsbaum dazugehört, spielen aber etwa die gestrickten Pullis, von denen Iryna berichtet, bei ihnen keine Rolle, erzählt Neri.

Bei den Roma ist die Familie wichtig

Ganz wichtig an Weihnachten sei es, dass die ganze Familie zusammenkommt. Und das können dann viele Personen sein, erzählt sie mit einem Lächeln. Bis zu 50 Personen kommen da zusammen. Schließlich seien Roma-Familien in der Regel sehr groß. Eine Tradition, die es bei ihnen gebe, sei, dass immer zuerst ein Mann das Haus betreten muss, da ansonsten alle krank werden, erzählt sie noch.

Auch die Familie von Neri kommt aus der Region Charkiw, genauer gesagt aus der Stadt Isjum. Eine Stadt, die so platt gemacht wurde, „dass sie eigentlich nicht mehr existiert“, wie Lena Brinkmann – die eigentlich mit Vornamen Elena heißt, aber von allen nur Lena genannt werde – traurig einwirft.

Der neunjährige Künstler Yuri

Mit Neri ist auch ihr Enkel Yuri nach Leutkirch gekommen. Der Neunjährige – einer von rund 60 Kindern in der Sporthalle – ist so etwas wie „ein kleiner Assistent“ im DRK-Büro, sagt Morales schmunzelnd. Auch viele der gebastelten Sachen im Büro, die zumindest etwas Weihnachtsflair bringen, stammen von Yuri, erzählt die Sozialarbeiterin.

Zweimal in der Woche, so Morales, kommen ehrenamtlich zwei Frauen in die Halle, die mit den Kindern basteln. Es sind zwei Ukrainerinnen, die ebenfalls eine Zeit lang hier in der Halle gewohnt haben, zwischenzeitlich aber eine andere Unterkunft gefunden haben. Und ein Teil der daraus entstandenen Werke hängt nun auch im DRK-Büro.

Viele der kleinen Bilder, die im Büro und auch an den Stellwänden in der Halle zu sehen sind, sind auf eckige Pappteller gemalt. Diese Teller gibt es immer zum Essen – anschließend werden sie von den Kindern als Malunterlage genutzt, erklärt Morales.

Vorfreude auf den Weihnachtsmann

Sie berichtet auch, dass es dank der Unterstützung von Leutkircher Bürgern zwei Weihnachtsfeiern für die Menschen in der Kreissporthalle gibt, jeweils rund um die verschiedenen Feiertage: Eine Feier einen Tag vor Heiligabend im Cubus, mit traditionellem Eintopf, Geschenken, Zauberer und mehr – ermöglicht von der Familie Künst. Und eine Feierlichkeit mit Buffet im Urlauer Hirschstadel zum orthodoxen Termin, ermöglicht von Christian Skrodzki und dessen Partnerin, so Morales.

Ihr neunjähriger „Assistent“ Yuri ist jedenfalls schon voller Vorfreude, erzählt die Sozialarbeiterin. Er sei sich ganz sicher, dass der Weihnachtsmann hier in Leutkirch auch kommt.