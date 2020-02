Württembergische Landesbühne Esslingen präsentiert „Der Goldne Topf“ in Leutkirch

Eine moderne Theater-Adaption von E.T.A. Hoffmanns märchenhafter Novelle „Der Goldne Topf“ zeigt die Württembergische Landesbühne Esslingen am Mittwoch, 4. März, um 19.30 Uhr in der VHS-Theater-Reihe „Leutkircher Theater“. Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es bereits um 19 Uhr im Lohboden eine Einführung in Stoff und Inszenierung.

Zum Inhalt: Der ungeschickte Student Anselmus sitzt zwischen den Stühlen: Er hat sich in Serpentina verliebt, eine wunderschöne Schlange, die in einer fremden Sprache zu ihm spricht. Sie zeigt ihm eine Welt voll magischer Kräfte. Gleichzeitig macht ihm Veronika, die Tochter des Konrektors Paulmann, schöne Augen. Das wäre eigentlich die ideale Gattin – vorausgesetzt, er klettert unverzagt die Karriereleiter empor. Während Anselmus für den kauzigen Archivarius Lindhorst (in Wahrheit ein Salamander und Vater Serpentinas) fremdländische Schriften kopiert, beginnt er um seinen Verstand zu fürchten, sehnt er sich nach den Traumbildern und Spiegelungen im goldenen Topf. Aber ergibt es Sinn, den Versprechungen einer Schlange Glauben zu schenken und dafür ein Leben in materieller Sicherheit auszuschlagen?

Pflichtthema im Deutsch-Unterricht

„Der Abend entwickelt ein rasantes Tempo, das die Situation des Anselmus, der hin- und hergeworfen wird zwischen seiner Fantasiewelt und der bürgerlichen, fast körperlich spürbar macht“, schreibt die „Eßlinger Zeitung“ laut Mitteilung über die Regiearbeit von Jenke Noprdalm, die nicht nur für junge Menschen eine Anregung ist, Poesie und Fantasie einen Raum im Leben zu geben. E.T.A. Hoffmanns Novelle ist Pflichtthema im Deutsch-Unterricht an den baden-württembergischen Gymnasien und ein für die Abiturprüfung relevanter Stoff. Gut möglich, dass das für viele Schüler ein Anreiz ist, die Theateraufführung an einem Mittwochabend nicht zu versäumen.