VW schanzt auf der alten Marktstraße in Gebrazhofen über Kreisverkehr

Bremse und Gas hat ein Autofahrer am Montag auf der alten Marktstraße in Gebrazhofen verwechselt. Wegen des Fahrfehlers überfuhr der 79 Jahre alte VW-Fahrer mehrere Verkehrszeichen und schanzte über einen Kreisverkehr. Sein Auto wurde dabei so schwer beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen und ein Abschleppdienst den VW bergen musste. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, so die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.