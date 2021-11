VW-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen hat am Montag um 15 Uhr eine 68-jährige VW-Lenkerin an der Kreuzung Bahnhofstraße / Eugenstraße in Leutkirch. Die Autofahrerin befuhr laut Polizeibericht die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt und übersah an der Kreuzung einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 58-jährigen Opel-Lenker. Es kam zur Kollision, bei der am VW ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.