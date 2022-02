VR Talentiade und Schülerskitag konnten stattfinden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei guten Bedingungen und mit einem strengen Corona-Konzept konnte die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch am Samstag, den 29. Januar die VR Talentiade-Sichtung und den Schülerskitag in Winterstetten ausrichten. Trotz steigender Corona-Ansteckungen in den Wochen vor dieser Nachwuchsveranstaltung, starteten 87 langlaufbegeisterte Kinder. Durch die neue transpondergestützte Zeitmessungsanlage, konnten die Kinder in kleinen Startblöcken individuell starten, so dass keine Durchmischungen der teilnehmenden Vereine entstanden. Die SG Niederwangen belegte mit 34 und Leutkirch mit 27 Langlaufkindern jeweils zwei Startblöcke, der WSV Isny mit 18 und SC Vogt mit sieben Nachwuchssportlern jeweils einen Block.

In klassischer Technik ging es auf einer ein Kilometer langen Runde mit einigen Technikstationen für die Kleinsten - den Bambinis - über eine Runde. Hier liefen die Vier- bis Siebenjährigen, teilweise von Mama oder Papa begleitet und angefeuert, mit Begeisterung dem Ziel entgegen. Alle anderen Nachwuchsläuferinnen und –läufer ab der Klasse U8 bis U12 liefen dann schon zwei Runden. Hier gelangen Valentin Rudhart (U10) vom WSV Isny mit 10.08 Minuten und Anne Schlieder (U12) vom SC Vogt mit 9.01 Minuten die Bestzeiten innerhalb der VR Talentiade-Sichtung.

In die von den Volks- und Raiffeisenbanken landesweit geförderten Veranstaltungen, die im Finale Anfang März gipfeln, hat die Skiläuferzunft auch den Schülerskitag mit Schülerstadtmeisterschaft eingebettet. Diese war bis zur Altersklasse U15 offen. Hier kamen unter 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Rosa-Lina Schneider (U14, 9.47 Min) und Julian Günthner (U14, 9.01 Min.) zu Meisterehren.

Leider konnte die nach dem Rennen übliche, gemeinsame Siegerehrung aus Pandemiegründen nicht stattfinden. Für den Höhepunkt, der großen Tombola. konnten stattdessen alle Kinder sofort nach dem Zieldurchlauf ein Los ziehen und den entsprechenden Preis mitnehmen. Ergebnisse und Fotos unter www.skilaeuferzunft.de oder www.vr-talentiade.de.