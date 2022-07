Vorverkauf für Highmatland-Festival in Leutkirch läuft gut

Die Planungen für das Highmatland-Festival und der Kartenvorverkauf in Leutkirch laufen auf Hochtouren. Das bringe das Organisations-Team vom Highmatland bei der Sitzung am 11. Juli in voller Vorfreunde, heißt es in einer Pressemitteilung zur Sitzung. Neben Headliner Kool Savas wird unter anderem Majan auftreten. Was den Rapper laut Organisatoren auszeichnet.

„Nicht nur das ALSO-Festival in Leutkirch hat ein buntes Programm auf die Beine gestellt, auch das Highmatland findet dieses Jahr mit echten Rap-Größen statt und dürfen natürlich nicht bei den Höhepunkten des Jahres 2022 in Leutkirch vergessen werden", wird der Vorstand des Highmatland-Vereins, Claudio Hepp, zitiert. Dazu ergänzt sein Stellvertreter, Andreas Greiffenegger: "Das Team hat Bock, die Helfer stehen in den Startlöchern und die Künstler haben für Leutkirch ihre besten Sounds im Gepäck. Der Vorverkauf läuft besser als erwartet!".

Hits wie „Tag ein Tag aus"

Wie bereits berichtet, wird Kool Savas beim diesjährigen Highmatland-Festival als Headliner auftreten. Er hat über die Jahre mit so ziemlich allen großen Vertretern seiner Gattung zusammengearbeitet und gilt bis heute, ganz nebenbei, als stärkster Live-MC des Landes, so die Veranstalter. Auch wenn er die Zusammenarbeit mit Majan noch nicht angekündigt hat, kann das noch werden. Denn auch Majan sei vielen Deutsch-Rap-Fans ein Begriff und werde beim Highmatland seine Hits wie "Tag ein Tag aus" oder "Liebe zu dritt" darbieten.

Dass Majan erstmals im März 2019 in Erscheinung trat, könne man kaum glauben: Die Erfolgs-Single „1975“ mit Cro, die eigene Labelgründung inklusive Major Deal bei Four Music, Auftritte auf dem Splash!, HYPE und Reeperbahn Festival. Und all dies innerhalb weniger Monate, so die Highmatland-Organisatoren. Alles schon sehr außergewöhnlich für einen Newcomer, fanden demnach auch die zehn jungen Radiosender der ARD und zeichneten Majan mit dem New Music Award 2019 aus.

Autodidakt und Storyteller

Der Sound von Majan sei immer unangestrengt, immer anders, immer kreativ - aber nie gezwungen, künstlich oder kalkuliert. Majan sei nicht nur ein Rapper oder ein Sänger – er ist ein Künstler, ein Autodidakt, ein Storyteller. Er erzählt von seiner Heimat, nimmt mit in seinen Alltag, zu seiner Tuckk-r-up Gang, seiner Familie, ins Taxi und zum Feiern und immer wieder zu dem was ihn wirklich bewegt, heißt es.

Mit seinen Songs, die sich nie einem eindimensionalem Genre-Sound zuordnen lassen, begeistere Majan die Zuhörer und sein Publikum immer wieder aufs Neue. Urbane Popsongs, straighter Rap, Reggae-Vibes und klassische Balladen am Klavier – Majan bedient eine unglaubliche Bandbreite, die aber stets von seiner unverwechselbaren Stimme und seinen ehrlichen Texten geprägt ist. Wer Lust auf die perfekte Mischung aus Sommer-Sounds und gehaltsvollen Texten hat, wird hier auf seine Kosten kommen, so die Veranstalter.

Noch Helfer gesucht

Majan, Kool Savas, Ali As oder Antifuchs live hören kann man, indem man sich an den zahlreichen Vorverkaufsstellen in Leutkirch, Wangen, Ravensburg, Weingarten, Isny, Bad Waldsee, Bad Wurzach, Memmingen, Kempten, Lindau und Kisslegg oder auch Online ein Ticket sichert. Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage des Festivals, www.highmatland.de

Wer hingegen Lust habe, sich aktiv am Festival zu beteiligen, könne sich gerne auch noch als Helfer:in melden, so das Organisations-Team. Dazu können sich die Helferinnen und helfer über Instagram oder E-Mail beim Highmatland-Team melden.