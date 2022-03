Vortrag mit Michael Butter über Verschwörungstheorien in der Corona-Krise

Einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Erforschung von Verschwörungserzählungen kommt nach Leutkirch, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist. Auf Einladung der vhs Leutkirch und mit Unterstützung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ spricht Prof. Dr. Michael Butter (Tübingen) am Dienstag, 5. April, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch über das Thema „Verschwörungstheorien in der Corona-Krise“. Warum glauben Menschen, dass die Krise und die Pandemie nicht real sind, sondern – so eine der Theorien – von Bill Gates oder anderen inszeniert wurden? Wann sind solche Überzeugungen gefährlich und was kann man gegen sie tun? Wie begegnet man Menschen, die in Verschwörungsnarrativen gefangen sind? Diese und andere Fragen wird der Vortrag beantworten. Dr. Michael Butter ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Verschwörungstheorien. Schon 2018 erschien sein Buch „Nichts ist, wie es scheint: Über Verschwörungstheorien“, das den aktuellen Forschungsstand einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Einlass und Abendkasse (fünf Euro) ab 18.30 Uhr. Infos unter www.vhs-leutkirch.de.