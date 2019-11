Der Verein Mosaik lädt am Montag, 25. November, um 19 Uhr zum Vortrag „Ist der Islam antisemitisch?“ im Leutkircher Bocksaal ein. Antisemitismus sei in Deutschland ein wachsendes gesellschaftliches Problem, heißt es in der Pressemitteilung. Denn jeder vierte Deutsche hege laut einer Studie des Jüdischen Weltkongresses antisemitische Gedanken. Doch wie sieht es mit dem Islam aus? Den Vortrag halte wird der islamische Theologe Samet Er, assoziierter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach. Diese wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.