Vortrag über Sibirien am 23. August in Leutkirch: die Pastoral der weiten Wege

Pfarrer Dietmar Seiffert berichtet am Freitag, 23. August, um 20 Uhr im Tagungshaus Regina Pacis über seine pastorale Arbeit in Sibirien.

Seit 17 Jahren leitet er als Pfarrer eine Pfarrgemeinde in Sibirien. Sein Pfarrgebiet beträgt 85 000 Quadratkilometer, das entspricht der Größe von einem Drittel von Deutschland. Beim Besuch der Gläubigen muss er daher große Entfernungen zurücklegen, heißt es in der Ankündigung. Auf dieser riesigen Fläche leben nur wenige Katholiken, da in Russland vornehmlich der orthodoxe Glaube praktiziert wird. Es gibt jedoch viele Menschen mit katholischen Vorfahren, die ihre kulturellen und religiösen Wurzeln suchen. So sei seine pastorale Arbeit gekennzeichnet durch viele sehr persönliche Kontakte und soziale Projekte, wie zum Beispiel eine Suppenküche für Obdachlose.

Der Eintritt zum Vortragsabend am 23. August ist frei, um freiwillige Spende wird gebeten.