Vorstandschaft beim Schützenverein Urlau bestätigt

Oberschützenmeister Helmut Kieble lud zur Jahreshauptversammlung ein. Es standen unter anderem Ehrungen und Wahlen auf der Tagesordnung. Zunächst begrüßte er die Mitglieder sowie Ehrenmitglieder des Vereins und freute sich über ein weiteres Stück Normalität im Schützenverein. Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause konnte am 14. April endlich der erste Schießabend im Schützenkeller stattfinden. Der übliche Jahresrückblick gestaltete sich wie erwartet kurz.

Im Bericht des Schützenmeisters Joseph Gegenbauer ging es dann hauptsächlich über die Zukunftspläne des Vereins. Den Kassenberichten nach zeigte sich, dass der Verein trotz eines Verlustes finanziell immer noch gut aufgestellt ist und die Kassenprüfer konnten eine tadellose Verwaltung der Finanzen bestätigen. Nach Entlastung der Vorstandschaft übernahmen OSM Kieble und SM Gegenbauer die Ehrungen. Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurde Michael Durach geehrt, für 15 Jahre Harald Mader. Für 25 Jahre Treue zum Schützenverein wurden Irmgard Rasch und Jochen Spöcker mit der Ehrennadel in Silber vom Württembergischen Landesschützenbund sowie vom Deutschen Schützenbund ausgezeichnet. Für 40 Jahre Vereinstreue wurden Heidi Elsner, Franz Elsner und Joseph Gegenbauer mit der Goldenen Ehrennadel vom WLSB und vom DSB ausgezeichnet.

Zum Ende der Versammlung wurden dann die Wahlen durchgeführt. Die Vorstandschaft sowie der Hauptausschuss stellten sich alle für das Ehrenamt weiterhin zur Verfügung und wurden einstimmig wiedergewählt. Somit besteht die alte und neue Vorstandschaft aus OSM Helmut Kieble (1. Vorstand), SM Joseph Gegenbauer (2. Vorstand), Markus Netzer (Kassier) und Irmgard Rasch (Schriftführerin). Im Hauptausschuss wurden Thomas Büchele und Peter Felder als Sportleiter, Marcus Neidhart und Leopold Kirchschlager als Jugendleiter, Roland Mösle als Wirtschaftskassenwart und Alexander Hofer als Jugendkassenwart in ihren Ämtern bestätigt. Lediglich ein Wechsel bei der Frauenvertreterin gab es, Brigitte Schlecht gab ihr Amt an Anastasia Jundt weiter. Zu guter Letzt wünschte OSM Kieble allen weiterhin „Gut Schuss“ und eine rege Teilnahme an den Übungsabenden.