Vorlesen schenkt Welten

Bücher eröffnen Welten und sie fördern die Integration. „Wir wissen, dass für die Entwicklung von Sprache vor allem Vorlesen und Erzählen wichtige Rollen spielen“, erläutert Michaela Lendrates, Projektleitung der Stiftung Kinderchancen Allgäu.

Studien belegen, dass jedes dritte Kind in Deutschland wichtige Entwicklungsimpulse durch das Vorlesen erfährt. In Kindergärten und Grundschulen in und um Isny, Leutkirch, Aichstetten, Aitrach und Bad Wurzach wird im Projekt Lesewelten regelmäßig von Ehrenamtlichen vorgelesen. Dabei schenken die Engagierten dieser Gruppe Kindern ihre ganz persönliche Zeit, unterstützen durch das Vorlesen die Sprach- und Lesekompetenzen und wecken Freude an Geschichten.

Und ganz nebenbei wird Geduld, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit gefördert. Das Ehrenamt wird fachlich begleitet auf die jeweiligen Rahmenbedingen abgestimmt, es finden sowohl Einführung als auch Austauschmöglichkeiten statt, die durch themenorientierte Aufbauschulungen ergänzt werden. Sie möchten sich beim Vorlesen in den Einrichtungen einbringen und Kindern Ihre Freude am Lesen weitergeben? Melden Sie sich gerne bei Michaela Lendrates (Telefon 07561/906613), weitere Informationen finden Sie unter www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de.