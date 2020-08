Vorfahrt missachtet und Getränkekisten umgefahren

Laut Polizeibericht mit vermutlich weit über zwei Promille Alkohol im Blut hat ein Tatverdächtiger am Freitagabend zwischen 20.20 und 20.35 Uhr mit seinem VW Passat in Leutkirch mehrere Gefahrensituationen heraufbeschworen.

Zunächst kam er an er Kreuzung Kemptener/Isnyer Straße einem anderen Verkehrsteilnehmer in die Quere, der bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Wenig später nahm er in der Wangener Straße im Bereich der Einfahrten zur Ran-Tankstelle einem weißen Kombi die Vorfahrt.

Doch damit nicht genug: Auf dem Tankstellengelände fuhr der alkoholisierte Autofahrer dann auch noch in einen Stapel Getränkekisten. Diese fielen um und gefährdeten eine noch unbekannte weitere Person gefährdet, die gerade die Tankstelle verließ.

Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 zu melden.