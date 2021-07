Vorfahrt missachtet – Auto überschlägt sich

Bei einem Unfall nahe Ottmarshofen hat sich am Freitagnachmittag ein Auto überschlagen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der K 7913 und K7916 bei Bimmlings ereignet. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers missachtet. Die Fahrzeige stießen an der Kreuzung zusammen, der Wagen der 53-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr mitfahrender Hund konnten sich mit Hilfe des 21-Jährigen selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Frau wurde leicht verletzt und begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25 000 Euro.