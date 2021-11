Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15 Uhr am Viehmarktplatz entstanden. Eine 77-jährige Daimler-Fahrerin übersah laut Polizeibericht beim Einfahren in die Memminger Straße vom Viehmarktplatz kommend den Fiat einer 33-Jährigen, die vom Oberen Graben kam. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.