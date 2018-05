Vorfahrt missachtet: 9000 Euro Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 465 entstanden. Wie die Polizei berichtet, hatte der 45-jährige Fahrer eines Fiat Ducato die Bundesstraße von Leutkirch kommend in Richtung Bad Wurzach befahren und an der Anschlussstelle Leutkirch-West auf die Autobahn auffahren wollen. Beim Linksabbiegen übersah er einen auf der B 465 entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrer und stieß mit dessen Audi A4 zusammen. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, musste der Audi abgeschleppt werden.