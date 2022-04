Vorfahrt genommen - Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Einen Bruch und mehrere leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin nach Mitteilung der Polizei am Donnerstag kurz vor 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Memminger Straße zugezogen. Die 37 Jahre alte Seat-Lenkerin war ortsauswärts unterwegs, als ihr ein 76 Jahre alter VW-Lenker an der Einmündung der Heinrich-von-Kleist-Straße die Vorfahrt nahm. Durch die Kollision lösten in ihren Wagen die Airbags aus. Ein Notarzt untersuchte die Fahrerin noch an der Unfallstelle, ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Der VW-Lenker blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, während sich der Schaden am Seat auf rund 5000 Euro belaufen dürfte. Ein Abschleppunternehmen transportierte die beiden Wagen ab und reinigte die Straße.