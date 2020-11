Vorfahrt bei Friesenhofen missachtet: 12 000 Euro Schaden

Keine Verletzte, jedoch rund 12 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 6.50 Uhr an der Kreuzung der beiden Landesstraßen L 318 und L 320 bei Friesenhofen. Das teilt die Polizei mit. Eine 18-jährige Frau wollte mit ihrem Dacia von Beuren kommend in Richtung Leutkirch abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 61-jährigen Audi-Fahrers, der die Kreuzung von Friesenhofen kommend geradeaus überqueren wollte.