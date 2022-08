Besuch im Heim oder Krankenhaus: Reicht eine Selbstauskunft für kostenlosen Schnelltest?

Seit knapp zwei Monaten sind Corona-Schnelltest in den Teststellen nicht mehr für jeden kostenlos. In bestimmten Fällen bekommt man den Test aber weiterhin ohne Zuzahlung.

Der nötige Nachweis für einen solchen Test ohne Selbstbeteiligung kann sich dabei aber von Teststelle zu Teststelle unterscheiden. Das zeigt sich an den beiden verbliebenen Teststationen in Leutkirch. Konkret geht es im vorliegenden Fall um den Besuch eines Angehörigen im Krankenhaus.

Zwei Leserinnen der „Schwäbischen Zeitung“ haben sich unabhängig voneinander deswegen an die Redaktion gewandt. Laut der Coronavirus-Testverordnung (TestV) haben Besucher von Krankenhäusern Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest.

Kein Nachweis des Krankenhauses

Da sie diesen Besuch allerdings nicht mit einem entsprechenden Nachweis des Krankenhauses untermauern konnten, hätten sie im Testcenter in der Marktstraße für einen Test den dort üblichen Betrag von zehn Euro für Selbstzahler bezahlen müssen. In anderen Teststellen, so die beiden Frauen, hätte dagegen eine Selbstauskunft für den kostenlosen Test gereicht.

Apotheker Robert Stenz, der die Teststation in der Marktstraße betreibt, bestätigt auf SZ-Anfrage die Schilderungen der Leserinnen. Ja, erklärt er, in einem solchen Fall reiche bei ihnen eine Selbstunterkunft nicht aus.

Da vom Bund angekündigt worden sei, Testzentren künftig noch stärker zu kontrollieren und mehr Stichproben zu machen, müssen sie alles entsprechend abfragen, um für Kontrollen vorbereitet zu sein, sagt Stenz.

Nur auf eine Selbstauskunft zu setzen – bei der jeder eintragen könne, was er wolle - sei ihm angesichts der „schwammigen“ Testverordnung“ und der Verantwortung für seine Mitarbeiter zu riskant.

Schließlich bestehe im Falle einer Prüfung immer die Gefahr, dass die Kassenärztliche Vereinigung, über die laut Verordnung die Abrechnung läuft, bei Unregelmäßigkeiten die gesamte Abrechnung für den betroffenen Monat nicht bezahlt, betont Stenz.

Beim zweiten Testcenter in Leutkirch werde das anders gehandhabt, berichtet eine Sprecherin der Münchner Agentur, die die Pressearbeit für die Firma Intervivos übernimmt. Intervivos ist der Anbieter der Corona-Teststelle auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts. Intervivos halte sich sich an die Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit, betont die Sprecherin auf die SZ-Anfrage hin.

Dieser Teststelle reicht die Selbstauskunft

„Ein Nachweis über den Besuch der Einrichtungen wurde vorgegebenen. Inzwischen wird eine vom Kunden unterschriebene Selbstauskunft akzeptiert“, erklärt sie. Grund dafür sei, dass mehrere Einrichtungen keinen Besucherbescheinigungen ausstellen würden.

Dass das ein Problem ist, weiß man auch in der zur Kornhaus-Apotheke gehörenden Teststelle in der Marktstraße. Als Lösung rate er den Leuten dazu, einfach selbst ein Schreiben aufzusetzen – etwa über den regelmäßigen Besuch der Mutter im Krankenhaus – und sich dieses von der Einrichtung kurz abstempeln zu lassen, so Stenz.

Wenn das nicht geht, würden sie auch kurz selbst bei der Einrichtung anrufen, um abzuklären, ob der betreffende Patient, der besucht werden soll, tatsächlich dort im Krankenhaus liegt. Am Empfang gehe eigentlich immer jemand ans Telefon, der das kurz bestätigen könne.

Die Frage, ob nun tatsächlich generell ein Nachweis der Einrichtung vorliegen muss oder eine Selbstauskunft ausreichend ist, um jemanden im Krankenhaus oder Pflegeheim zu besuchen, ist gar nicht so einfach klar zu beantworten.

Auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) heißt es dazu: „Als Nachweis bei der Teststelle kann zum Beispiel das auf der Internetseite des BMG eingestellte Musterformular nach Bestätigung durch das Pflegeheim genutzt werden. Der Besuch kann aber auch durch andere Mittel, etwa eine Selbstauskunft gegenüber der Teststelle, dargelegt werden.“ Eine Selbstauskunft reicht demnach.

Bundesgesundheitsministerium: Selbstauskunft ausreichend

Eine Sprecherin des BMG verweist auf SZ-Anfrage ebenfalls auf die Ausführungen auf deren Homepage, nachdem bei einem Krankenhausbesuch die Selbstauskunft als Nachweis ausreichend sei. „Seitens des Landes bestehen diesbezüglich keine über die Bundesregelungen hinausgehenden Vorgaben“, ergänzt ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums.

Wirft man allerdings einen Blick in die maßgebliche Testverordnung, ist das in dieser Klarheit nicht herauszulesen. Davon, dass eine Selbstauskunft ausreichend ist, ist bei einem Krankenhausbesuch nicht die Rede.

Dagegen legt die Verordnung ausdrücklich fest, dass eine Selbstauskunft im Falle des reduzierten Eigenanteils von drei Euro etwa beim Besuch einer Veranstaltung im Innenraum ausreichend ist. Im Umkehrschluss könnte man durchaus daraus schlussfolgern, dass dies die Verordnung in anderen als den genannten Fällen nicht vorsieht.

Apotheker Robert Stenz jedenfalls bekräftigt gegenüber der Redaktion, dass er seine Mitarbeiter in der Teststelle dazu anhalten werde, sich auch weiterhin eine Bestätigung der Einrichtung zeigen zu lassen: „Ja, wir sind streng, aber ich habe keine Lust auf eine Prüfung.“