Von wegen „sozialromantische Sonntagsreden“ – Schüler wehren sich gegen Kritik

Etwa 400 Kinder und Jugendliche haben vor ziemlich genau einer Woche am Freitagvormittag in Leutkirch für einen bessere Klimapolitik demonstriert. In sozialen Netzwerken werden sie dafür teilweise hart kritisiert. Etwa in zahlreichen Beiträgen in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Leutkirch kommst, wenn...“. Eine Schülerin aus dem Team, dass die Demonstration, die im Rahmen der internationalen Jugendbewegung „Fridays for Future“ stattfand, organisiert hat, widerspricht den Attacken.

Rund um das Thema „Fridays for Future“ wurden in der Leutkircher Facebook-Gruppe weit über 200 Kommentare und Beiträge gepostet. Deutlich mehr, als zu anderen Themen und teilweise auch noch Tage nach der eigentlichen Veranstaltung in Leutkirch. Auffallend viele davon sind kritisch. Den Schülern wird darin zum Beispiel vorgeworfen, mit der Aktion am späten Freitagvormittag nur eine Vorwand zu suchen, die Schule zu schwänzen und das sie von Umweltschutz sowieso keine Ahnung hätten.

„Sozialromantische Sonntagsreden“

Eine kleine Auswahl: „Freitags mit einer windigen Ausrede die Schule schwänzen und sozialromantische Sonntagsreden sülzen ist halt viel einfacher als im eigenen Leben konsequent zu handeln. Es gibt allerdings auch die gestörten SUV-Helikopter-Eltern, die ihren minderbegabten ADHS-Kids das schlechte Beispiel liefern.“ oder „Schule schwänzen nennt man sowas! Man nutzt den Willen den Unterricht zu meiden von den Schülern aus für diesen Dreck!“ sowie „Bin ja gespannt wann die erste Heulerei der Eltern anfängt, wenn sich die Noten verschlechtern oder die Kinder kein Anschluss mehr finden zum Unterrichtsstoff.“ Die Profile derer, die das und ähnliches posten, sind teilweise mit Klarnamen versehen und mit privaten Bildern für alle Nutzer der Plattform einsehbar. Offenbar stehen die Personen durchaus hinter ihren Beiträgen.

Auch Charlotte Florack, die Teil des Organisationsteams der Schüler ist, hat diese Beiträge gelesen – und sich mit den Vorwürfen auseinandergesetzt. Herausgekommen ist ein Essay, den sie an die „Schwäbische Zeitung“ geschickt hat. „Es wäre bequemer, schnell weiter zu scrollen statt sich damit zu befassen, aber da man unserer Generation auch die Bequemlichkeit zum Vorwurf macht, versuche ich mich auch mit den Gegenmeinungen zu befassen“, schreibt die Gymnasiastin darin.

Natürlich könne auch sie sich nicht sicher sein, dass alle, die am vergangenen Freitag auf dem Kornhausplatz in Leutkirch standen, aus Überzeugung dort waren oder ob es vielleicht nicht doch die Aussicht war, dafür nicht in die Mathestunde gehen zu müssen. „Wobei, überlegt man sich es bei diesem Wetter nicht dreimal, ob man wirklich zur Demo geht?“, so Florack. Und selbst wenn tatsächlich ein Drittel der etwa 400 Teilnehmer nicht aus Überzeugung für die Ziele der Demonstration da gewesen seien – der Bewegung würden auch diese Jugendlichen trotzdem zugute kommen, da auch sie für mehr Aufmerksamkeit für Klima- und Umweltschutz sorgen würden, erklärt Florack.

Vorwurf: „Blinder Aktionismus“

Noch nachdenklicher als der Vorwurf des Schwänzens mache sie der, so die Schülerin, dass die „Fridays for Future“-Proteste die Realität verfehlen würden, dass es nur „blinder Aktionismus“ sei und bei den Schülern kein Weitblick vorhanden sei. „Ich möchte gar nicht urteilen. Wer sich ernsthaft mit den Inhalten der Klimaforderungen auseinandersetzt, kann und sollte zum Beispiel überhaupt nicht den alten Herrn beschuldigen, der noch seinen Diesel fährt, aber damit lokal und bewusst einkauft. Oder den Landwirtschaftsstudenten, der sich (verständlicherweise) angegriffen fühlt, wenn man der Massentierhaltung eine Alleinschuld zuschreibt“, schreibt Florack. Ihr sei durchaus bewusst, dass für den Klimawandel ein komplexes Ursachengeflecht verantwortlich sei. Und das es keine einfachen Lösungen gebe, sei ihr ebenfalls klar. „Aber selbst wenn wir Schüler keine Ahnung haben, von was wir da reden, – noch so ein Vorwurf – redet zumindest mal jemand drüber.“