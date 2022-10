Von der Leutkircher Realschule aus zum Heidenheimer Oberbürgermeister

Zur Person: 1988 in Isny geboren, lebte Michael Salomo bis zu seinem 16. Lebensjahr in Leutkirch, wo er die Realschule besuchte. Danach machte er in Köln eine Ausbildung zum Regierungssekretär und arbeitet anschließend beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Er absolvierte eine Ausbildung zum Rettungssanitäter in Wangen und arbeitete zwei Jahre in diesem Beruf. 2011 zog es ihn dann wieder nach Stuttgart, war dort bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Haßmersheim 2014 Zollbeamter bei der Bundesfinanzverwaltung. Seit Sommer 2021 ist Salomo Oberbürgermeister von Heidenheim.