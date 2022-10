Von der Kirche in den Tafelladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Erntedankaltar der St. Martinskirche wurde dieses Jahr mit Gaben für den Tafelladen gestaltet. Sichtbar war die Fülle der Lebensmittel, die immer auch Mittel zum Leben sind. Das betonte Pastoralreferent Benjamin Sigg in der Predigt am Erntedankfest. „Der Altar ist dieses Jahr mehr Supermarktregal als Ideal. Hier liegt das, was alle brauchen und doch nicht alle haben“, so Sigg. Verbunden mit dem diesjährigen Erntealtar ist der ökumenische Aufruf, Lebensmittel für den Tafelladen zu spenden. In den beiden Kirchen stehen dazu Kisten am Eingang.