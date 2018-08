Von Abstürzen, Favoriten und Rückkehrern

In der heute beginnenden Saison sind in der Fußball-Kreisliga B VI nur noch 13 statt wie bisher 14 Vereine dabei. Meister SV Gebrazhofen und Vizemeister TSV Wohmbrechts stiegen in die Kreisliga A III auf. Der drittplatzierte SV Maierhöfen-Grünenbach II wechselte nach der Auflösung seiner dritten Mannschaft in die Bezirksliga-Reservestaffel B I. Der FV Rot-Weiß Weiler II wurde der Staffel B VII zugewiesen, um dort die Anzahl der Teams nicht zu gering werden zu lassen. Dies teilte Bezirksspielleiter Thomas Fuchs der „Schwäbischen Zeitung“ auf Nachfrage mit. Wieder dabei ist neben den A-III-Absteigern SV Amtzell und TSV Stiefenhofen der SV Immenried, der auf eigenen Wunsch nach 13 Jahren aus der Ravensburger Staffel B II ins Allgäu zurückkehrt.

Es könnte alles ganz einfach sein: Die Top drei der vergangenen Saison sind weg, also ist der SV Arnach, der als Vierter lange Zeit mittendrin war im Meisterschaftsrennen, nun der erste Titelanwärter. Dafür spricht auch der dank zehn überwiegend aus der eigenen Jugend stammenden Zugängen zumindest auf dem Papier sehr breite Kader, der weiterhin von Rolf Boser trainiert wird. Doch Abteilungsleiter Ralf Quednau widerspricht: „Die Rechnung haben wir natürlich auch schon gemacht. Weil uns aber mindestens fünf, sechs Spieler aus der ersten Mannschaft langfristig fehlen werden, glaube ich nicht, dass wir die Platzierung vom letzten Jahr bestätigen können.“ Favorit ist für Quednau der SV Amtzell, gefolgt vom SV Waltershofen, Auftaktgegner SV Haslach und dem TSV Stiefenhofen. Sein Team sieht er „in der zweiten Verfolgergruppe“ mit dem FC Wuchzenhofen und dem SV Aichstetten.

Absturz des SV Amtzell

Bis 2016 spielte der SV Amtzell noch in der Bezirksliga. Im Jahr darauf wurde die sofortige Rückkehr erst im Elfmeterschießen des entscheidenden Relegationsspiels verpasst. „Nur ganz schwierig zu fassen“ sei deshalb laut Abteilungsleiter Guido Milz nun der Absturz in die unterste Spielklasse. „Das war natürlich bitter und eine Enttäuschung“, sagt Milz, der nach vier Jahren Pause mit Wolfgang Wanner und Fabian Schmid das Amt wieder übernommen hat. Wie schon in den vergangenen Jahren muss der Verein einen beachtlichen personellen Aderlass verkraften. Zahlreiche Spieler wollen kürzertreten oder pausieren. Auch aus diesem Grund will Milz von der Favoritenrolle nichts wissen. „Wir haben im Moment nicht die Voraussetzungen dafür, da müssen wir viel kleinere Brötchen backen. Wir müssen versuchen, wieder eine gute Einheit zu werden, und uns in der Liga zunächst einmal zurechtfinden.“ Den Neuaufbau angehen wird Andreas Müller zusammen mit dem Amtzeller Urgestein Uli Wanner. Die beiden ersetzen das bisherige Trainergespann Alexander Mayer (zum TSV Neukirch) und Alessandro Fatigati (zum SV Achberg). Müller trainierte bis 2015 den TSV Bodnegg und war bereits als Bezirksligaspieler für den SV Amtzell aktiv.

Groß war beim SV Immenried die Erleichterung, als dem Antrag auf Rückkehr in die Staffel B VI auf Anhieb stattgegeben wurde. „Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder zum Allgäu gehören“, sagt SVI-Abteilungsleiter Andreas Baumann. Seiner Schilderung zufolge war der Verein 2005 mit dem SV Arnach, dem SV Hauerz und dem TSV Aitrach der Staffel B II zugeteilt worden. Während die anderen drei Vereine bereits ein Jahr später zurückkehrten, spielte Immenried weiterhin im Ravensburger Raum. Dies sei laut Baumann anfangs auch „ganz okay“ gewesen. Zuletzt seien aber die Fahrstrecken zu den Auswärtsspielen immer länger geworden. Darüber hinaus hätten die Immenrieder Unparteiischen weiterhin für die Schiedsrichtergruppe Wangen gepfiffen. Auch deshalb sei der Bezug zur Allgäu-Staffel nie abgerissen. Eine konkrete Platzierung will Baumann als Saisonziel nicht vorgeben. „Für uns ist am Anfang wichtig, uns auf die Gegner einzustellen und zu schauen, was auf uns zukommt.“ Mit Spannung erwartet er die Derbys gegen den keine drei Kilometer entfernt beheimateten SV Arnach. „Das war früher ein Highlight und ich denke, das wird es auch in Zukunft wieder werden.“