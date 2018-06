Vom Wetter und Leben gezeichnet

Im Schatten von Bäumen stehen die zwei dunklen „Gestalten III und IV“ von Klaus Prior beim Brunnen des Martin-Luther-Platzes vor der Leutkircher Dreifaltigkeitskirche. Aus der Ferne wirken sie eher unscheinbar, vielleicht sogar bedrohlich, geht man aber näher auf sie zu, scheinen sie sich leicht vornüber zu beugen und den Passanten etwas mitteilen zu wollen: Geschichten aus ihrem Leben, das nicht spurlos an ihnen vorübergegangen ist.

Sie könnten auch berichten, wer sie in den vergangenen drei Wochen zweimal umgeworfen hat. So wie sich das Holz in freier Natur verändert, langsam zerfällt, so verändern die Lebensjahre die Gestalt, das Antlitz eines Menschen.

Vom Leben gezeichnet

Es bekommt Falten, Narben und Risse. Vom Leben gezeichnet, halten uns Klaus Priors Skulpturen ihre Furchen, Deformationen und ihre Verletzlichkeit entgegen. Ihre gezackte sperrige Erscheinung übt eine große Kraft aus, welche Prior noch durch überwiegend monochrome Bemalung steigert.

Als ideales Medium bietet sich das Holz an, wegen der Möglichkeit des direkten Zugriffs mit der Kettensäge und eines unmittelbaren Resultats mit kantigen und harten Schnittansätzen, ergänzt durch eine malerische Bearbeitung, die die Aufgabe hat, die Ausdruckskraft der Skulpturen zu vertiefen. Klaus Prior entwickelt seine Skulpturen in einem Arbeitsgang.

Dabei stützt er sich nicht auf Ideen, Skizzen oder Studien oder gar auf Modelle. In seinem Werk steht der Mensch im Mittelpunkt, wobei nicht das Portrait im Vordergrund steht, sondern seine Existenz. Er lässt seine Gestalten in dramatischen Bewegungsabläufen erstarren, wobei sich die Gestalten in kargen Gesten ausdrücken. Sie sprechen von ihren Gefühlen, aber auch von ihrer Standhaftigkeit.

Künstler ist Schweizer

Klaus Prior ist Schweizer und lebt überwiegend in Lugano im Tessin, hatte aber auch in Kißlegg ein Atelier. Nach Tätigkeiten im Maschinenbau begann er, autodidaktisch im künstlerischen Bereich Erfahrungen zu sammeln. Ein Studium an der Kunstgewerbeschule St. Gallen schloss sich an. 1970 siedelte er ins Tessin über und begann seine Arbeit als freischaffender Künstler.

Er ist in Ausstellungen in Deutschland, der Schweiz und Italien vertreten, ebenso durch viele Ankäufe auf öffentlichen Plätzen. Eine helle, sehr dynamische Skulptur ziert schon seit zwei Jahren das Foyer der Leutkircher Festhalle.