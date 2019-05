Vom Wüstenblues über Jamaika bis zur Party in Rio

Es ist wunderbar, wenn Musiker, die die Welt kennen, das musikalisch rüberbringen. Peter Schneider, Gründer, Gitarrist und Sänger der „Stimulaltors“, hat im brasilianischen Porto Allegre Gitarre studiert, sich anschließend in New York rumgetrieben. Oliver Stephan, kongenialer Sänger und Gitarrist, ist in Nigeria und Äthopien aufgewachsen, sein Vater damals ARD-Korrespondent in Afrika. Dazu weitere Reisen, weitere Einflüsse.

Mit Herzblut schlagen sie einen Bogen vom Desert Blues der Touareg über leicht angekifften Rock Steady aus Jamaika bis hin zur heißen Party in Rio. Da tanzen sogar einige Mannen, die Frauen sowieso.

Gestandene Profis

Fünf Mal sind die gestandenen Profis mit Basis in München bereits in Leutkirch aufgetreten, so gut besucht ist bislang kaum ein Konzert gewesen. Das freut nicht nur Larifari-Chef Ralf Manthei, tut auch der Stimmung gut. Zumal diesmal die grauweißhaarige Fraktion nicht in der Überzahl ist. Nur an einem mäkelt Peter Schneider: „Muss es eigentlich immer schneien, wenn wir im Allgäu sind?“

Die Fünf steigen ganz entspannt, smooth, ein. Ein frühes Stück aus ihrer sieben CDs umfassenden Diskographie. Florian Sagner bedient nicht nur Congas und andere Percussion, spielt auch Flügelhorn und Trompete. Mit warmen, elegischen Ton.

Weltmusik, in allen ihren Fcetten

Die erste Hälfte des Konzerts gehört der Weltmusik, in allen ihren Facetten. Wobei die Profis nicht einfach covern, sondern – bis auf Ausnahmen – ihre eigene Version bringen. Sie können´s, erspart zudem Tantiemen an die GEMA. „Django Style“ führt ins Paris der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, fingerflink, rasant, hot.

Schneider erinnert an ein Blues-Fesival in Mali, damals, als Angela Merkel dort noch nicht ihre Soldaten besuchen musste. Besonders die Touareg-Gruppe „Tinariwen“ ist in Erinnerung, auch von hier aus eine Empfehlung! „Ride your donkey“ ist ein Reggae aus den Sechzigern, fröhlich, entspannt. Und wirklich ganz, ganz intensiv kommt „St. James Infirmary“. Der Blues leicht angejazzt, mit feinfühliger Gitarre, voller Trauer, um dann vorwärtsgelegt doch wieder Hoffnung zu vermitteln. Das Flügelhorn dabei einfach großartig.

Good old Rock’ n’ Roll

Der Song „When I was young“ ist ja durch Eric Burdon zur Marke geworden, das interessiert die Münchner wenig. Sie haben eine eigene Jugenderinnerung komponiert, die Gitarren klingen verdächtig nach Beach Boys. Nicht der burner. Hypnotisch vorwärtstreibend dagegen „I wish I would“, aus der Zeit, als Bo Diddley die brave Amijugend zum Ausflippen brachte.

Dann ist Party-Time, nach einem kleinen Blues. Bei „Monkey Man“ springen die ersten Mädels auf, tanzen. „Flying down to Rio“ entführt ins Samba-Gewitter, heiße Perrcussion-Soli gehen direkt in Blutbahn und Beine. Eine hoffnungslose Liebe in einer Winternacht bringt die Stimmung nicht in den Keller, na ja, das Leben ist halt so. Weiter Party, Hüpfen, Springen, sich freuen. Mit good old Rock´n´Roll.