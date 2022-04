Vom „Stubenflieger“ bis zum „Skulpturenweg 22“

Mit einem besonderen Kunstsommer wartet Leutkirch in diesem Jahr auf. Der Galeriekreis führt zwei Kunstprojekte zusammen, die sich zu einem Großprojekt verbinden, schreibt die Stadtverwaltung in einer Ankündigung. Beide Ausstellungen, „Stubenflieger“ und „Skulpturenweg“, ergänzen sich gegenseitig und lassen einen Besuch in der Stadt mit den installativen und skulpturalen Werken zu einem tiefen Kunsterlebnis werden, heißt es.

In den Räumen des Gotischen Haus sind unter dem Titel „Stubenflieger“ Installationen von Nina Joanna Bergold mit Claudia Strohm aufgebaut. Ungewöhnlich und faszinierend wirken Nina Joanna Bergolds schwarze Teichfolienschnitte auf den Betrachter, wird das Werk beschrieben. Als raumgreifende Installationen sind sie in die Räume „hineingezeichnet“ und erlebbar gemacht. Claudia Strohms scheinbar naive Schriftpoesie kommentiert das Geschehen immer wieder von Wänden und Nischen aus. Die Künstlerinnen zeigen unter dem Titel „Stubenflieger“ ein faszinierendes Zusammenspiel wie Folienfiguren, Worte und Wände miteinander in Verbindung treten.

Zeitgleich bereichern zehn Bildhauer und Bildhauerinnen aus dem süddeutschen Raum den Sommer über die Altstadt von Leutkirch. Vom Gänsbühl bis zur Gedächtniskirche erstreckt sich der Skulpturenweg mit 26 Arbeiten von Bildhauern und Bildhauerinnen und Besucher dürfen die Altstadt auf ganz besondere Weise wahrnehmen. Die Skulpturen treten dem Betrachter in vorwiegend abstrakten oder gar freien Darstellungsweisen gegenüber, manchmal in nahezu spielerischer, dann wieder in imposant erscheinender Formgebung, wird in der Ankündigung beschrieben.