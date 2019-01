Vom „Städtchen“ in eine Weltmetropole

„Ich war noch niemals in New York.“ Bei diesem Schlager von Udo Jürgens wird der Grafiker und Musiker Marco Drigo künftig nicht mehr mitsingen. Denn der Leutkircher hat kürzlich den 316 Seiten starken Reisebericht „Und, wie war’s in New York?“ als Buch veröffentlicht. Julian Aicher hat das Werk für die „Schwäbische Zeitung“ genauer unter die Lupe genommen.

Gegensätze ziehen sich an. Und so zog es den Mechaniker, Mediengestalter, Lehrer, Briefträger und Security aus seinem „kleinen Städtchen irgendwo in Süddeutschland“ zum Reisebüro Richtung New York.

Das „kleine Städtchen“ ist den Lesern der „Schwäbischen Zeitung“ eher als „Große Kreisstadt Leutkirch“ bekannt. Vom „Nibel der Welt“ zum „Nabel der Welt“. Dorthin lockte es Marco Drigo auch deshalb, weil er im Allgäu „dreißig Jahre in diversen Pop-Punk-Bands Drums, Klavier und Trompete“ gespielt hat. Und so reiste er (mindestens) sechs mal als privater Reisereporter in die Zig-Millionen-Stadt, zu der sowohl „das größte Kaufhaus der Welt“ als auch „der größte Knast der Welt“ gehören.

Vermischte Geräuschpegel

„Ich finde alles großartig, was nicht der Norm entspricht, schräg ist und somit aus dem Rahmen der Normalität fällt“, schreibt Drigo in seinem Buch über seine Entdeckungsreise in die „wohl pulsierendste und schillerndste Stadt der Welt“. Dorthin, wo sich „viel unterschiedliche Geräuschpegel ineinander vermischen“. Etwa „Sirenen, ob von der Polizei, der Feurwehr, VIP-Limousinen, dem Krankenwagen, Verkehrslärm, Presslufthammer an nicht enden wollenden Baustellen, Hupen., schreiende Menschen, bellende Hunde, Musik, Rotorblätter eines kreisenden Hubschraubers“. Kurz: „Ein fortwährender Geräuschpegel zwischen 70 und 110 Dezibel“. Dazu ein Wort-Meer aus weit über 100 unterschiedlichen Sprachen. Trotzdem – oder gerade deswegen? – freute sich Reisereporter Marco Drigo an noch mehr Klängen: „Jazzkonzerte gibt es jeden Abend irgendwo, aber die nimmt man im Vorbeigehen mit.“

Ruhe bitte? Mit der Zeit entdeckte Marco Drigo in der Stadt mit der „ganzen Vielfalt der Welt auf einmal“ auch fast lauschig stille Plätze. Etwa wunderschöne Parks. Oder das „Museum of Modern Art“. Dort gelang es ihm, die Wächter so zu überlisten, dass er ein Werk von Picasso tatsächlich für Sekundenbruchteile eigenhändig zu berühren glaubte. „Wahrscheinlich hatte ich in gewissen Situationen auch einfach nur Glück“, schreibt der Leutkicher. Denn auch an die Warnung, etwa den als gefährlich geltenden Stadtteil Bronx zu meiden, hielt er sich nicht.

Stattdessen schien Drigo (fast) alles persönlich zu besichtigen, was irgendwo offene Türen hat. Meist zu Fuß. Auf bis zu 20 Kilometer pro Tag. Dutzende Tage, die er protokollartig festhält und so seine Leserschaft mitreisen lässt. Auch entlang seiner essbaren Genüsse. Etwa Hotdogs nach unterschiedlichsten Rezepten.

“Da gehöre ich hin“, notiert Drigo über New York, stellt dann aber fest: „Leben ja. In diesem Chaos arbeiten, nein“. Er weilt also nach wie vor in Leutkirch, will indes die große Stadt in den USA wieder besuchen. Wer sich dem Abenteuer ähnlich nähern möchte wie Marco Drigo, findet in seinem neuen Buch nahezu unendlich viele Besichtigugns-Tipps.